MAE-ul francez cere Rusiei să-și retragă trupele de pe teritoriul Republicii Moldova

Ministerul Afacerilor Externe al Franței a cerut Rusiei să își retragă trupele de pe teritoriul Republicii Moldova, cu ocazia împlinirii a 34 de ani de la semnarea Acordului privind principiile reglementării pașnice a conflictului armat din regiunea transnistreană, scrie Zona de Securitate.

Într-un mesaj publicat pe canalul său oficial în limba rusă, MAE francez a amintit că încetarea focului din 21 iulie 1992 a marcat „sfârșitul războiului din Transnistria”.

„Acum treizeci și patru de ani, armistițiul din 21 iulie 1992 a marcat sfârșitul războiului din Transnistria. De atunci, încălcând dreptul internațional și propriile obligații, Rusia a menținut un contingent militar acolo. În această zi semnificativă, Franța își reafirmă sprijinul neclintit pentru integritatea teritorială a Republicii Moldova și solicită Rusiei să își retragă trupele staționate ilegal în stânga Nistrului și să sprijine cu bună-credință procesul de soluționare pașnică a conflictului transnistrean”, se arată în declarație.

MAE al Franței și-a reafirmat „sprijinul neclintit pentru integritatea teritorială a Republicii Moldova” și a cerut Rusiei să retragă trupele „desfășurate ilegal pe malul stâng al Nistrului”, precum și să „sprijine cu bună-credință procesul de reglementare pașnică a conflictului transnistrean”.