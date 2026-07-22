Incendii masive după un nou atac ucrainean asupra depozitelor Wildberries, cel mai mare retailer din Rusia

Un alt atac asupra depozitelor celui mai mare retailer online din Rusia, Wildberries, a provocat rănirea mai multor persoane, a declarat miercuri Tatyana Kim, directoarea și cofondatoarea companiei, potrivit Reuters.

Kim a spus că au fost atacate depozitele din Krasnodar și Nevinnomyssk.

Localnicii din Krasnodar au spus că au auzit 20-30 de explozii, alarmele au început să sune după aceea „pentru două minute, apoi au fost oprite”, potrivit canalelor de Telegram rusești citate de Ukrainska Pravda.

Ukrainian attack drones struck another distribution center belonging to the Russian e-commerce giant Wildberries this morning.



The facility, located in Krasnodar, has been completely engulfed in flame. pic.twitter.com/rLVofyfw9A — OSINTtechnical (@Osinttechnical) July 22, 2026

Forțele ucrainene au lovit două centre logistice Wildberries și în noaptea de vineri spre sâmbătă, provocând incendii uriașe.

Autoritățile locale au spus că atacul asupra depozitelor din Elektrostal și Kotovsk ale celui mai mare retailer online din weekend au dus la moartea a opt oameni, peste 60 fiind răniți.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus sâmbătă că forțele țării sale au atacat centrele logistice ale Wildberries atât ca răspuns la atacurile rusești asupra infrastructurii civile ucrainene, cât și pentru că erau folosite pentru livrarea de componente pentru efortul de război al Moscovei.

Ukrainian attack drones struck a second distribution center/warehouse for the Russian e-commerce giant Wildberries in Nevinnomyssk this morning, setting it ablaze.



Half of Wildberries largest 10 distribution centers have been destroyed in the last week. pic.twitter.com/7XPqEutsVu — OSINTtechnical (@Osinttechnical) July 22, 2026