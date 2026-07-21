Rusia a vândut 43,5 tone de aur în șase luni pentru a acoperi deficitul bugetar

Rusia a vândut, în primele șase luni din an, 43,5 tone de aur pentru a acoperi deficitul bugetar de aproximativ 78 de miliarde de dolari. În urma tranzacției, Banca Centrală a obținut 5,6 miliarde de dolari.

Potrivit instituției bancare, doar în luna iunie, rezerva de aur a Rusiei, a cincea ca mărime din lume, a scăzut cu 9,33 tone. De la începutul anului, cantitatea de aur s-a redus cu 43,5 tone, ajungând la 1 iulie la 2.283 de tone, minimul înregistrat din februarie 2020.

Este a șasea lună consecutivă în care Banca Centrală vinde aur din rezerve, iar amploarea operațiunii nu are precedent în ultimii 25 de ani, de când Consiliul Mondial al Aurului ține evidența acestor date. Chiar și în perioada pandemiei de COVID-19, când autoritățile au recurs la rezervele de aur pentru a susține bugetul, cantitatea vândută a fost de doar 7,6 tone în zece luni.

Analistul Freedom Global, Vladimir Cernov, a declarat pentru Reuters că din vânzarea aurului, Banca Centrală ar fi obținut aproximativ 5,6 miliarde de dolari, bani folosiți pentru echilibrarea bugetului. Din toamna trecută, spune el, autoritățile monetare derulează operațiuni cu metal prețios pe piața internă.

Pe de altă parte, economiștii Alexandra Prokopenko și Alexandr Koleandr, citați de publicația The Bell, au menționat că Banca Centrală a Rusiei ar fi recurs la vânzarea aurului tocmai pentru a evita epuizarea ultimei valute încă disponibile pentru intervenții pe piață, yuanul chinezesc. Din cauza sancțiunilor SUA și excluderea mai multor bănci rusești din rețeaua SWIFT, Moscova a fost nevoită să oprească din iunie 2024 toate tranzacțiile în dolari și euro.

În jur de 300 de miliarde de dolari din activele rusești au fost înghețate în băncile din Occident ca urmare a declanșării războiului de agresiune din Ucraina.