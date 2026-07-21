Seceta a secat iazurile: Un sat din Moldova și-a făcut izvor pentru animale

Seceta prelungită și lipsa precipitațiilor au creat dificultăți majore pentru locuitorii satului Volintiri, raionul Ștefan Vodă. Oamenii spun că iazurile au secat, iar pentru a-și salva animalele au fost nevoiți să sape un izvor improvizat.

Lipsa ploilor și temperaturile ridicate afectează tot mai puternic sudul Republicii Moldova. În satul Volintiri, din raionul Ștefan Vodă, localnicii spun că animalele nu mai au de unde să se adape, după ce iazurile din zonă au rămas fără apă, transmite jurnaltv.md.

Pentru a face față situației, oamenii au săpat un izvor improvizat, din care încearcă să asigure apa necesară pentru vite și alte animale din gospodării. Ei spun că aceasta este singura soluție pe care au găsit-o în condițiile în care seceta s-a accentuat.

Localnicii afirmă că, de la un an la altul, lipsa precipitațiilor se resimte tot mai mult, iar terenurile agricole și pășunile sunt grav afectate. În aceste condiții, crescătorii de animale se tem că, dacă nu vor cădea ploi în perioada următoare, vor întâmpina și mai multe dificultăți în întreținerea gospodăriilor.

Oamenii spun că speră la schimbarea vremii și la precipitații care să refacă rezervele de apă și să reducă efectele secetei asupra agriculturii și zootehniei.