Ciprian Ciucu, primarul Bucureștiului plasat de DNA sub control judiciar pentru luare de mită

Primarul general al Capitalei, prim-vicepreședinte al PNL și un apropiat al lui Ilie Bolojan, a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile de către procurorii anticorupție. El este acuzat de luare de mită, în perioada noiembrie-decembrie 2025, când era primar al Sectorului 6, a anunțat oficial DNA.

Ciucu nu are interdicția de a-și exercita funcția, pentru că faptele de care este acuzat ar fi fost comise în calitate de primar al Sectorului 6.

Primarul Capitalei este acuzat de DNA că a beneficiat de „servicii de publicitate și consultanță electorală” în campania pentru alegerile pentru Primăria Capitalei, de la oameni de afaceri cărora le-a eliberat, în schimb, autorizație de construire pentru un complex rezidențial din București.

Acuzațiile pe care DNA i le aduce lui Ciprian Ciucu

Este vorba despre două dosare, iar în cel de la care s-a pornit sunt vizați oameni de afaceri care au încercat să dea mită 100.000 de euro unor funcționari de la Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc. Ei au dat mită 50.000 de euro, iar în momentul în care au intenționat să dea tranșa a doua de bani au fost prinși în flagrant, în luna aprilie. Mita era dată cu scopul de a finaliza favorabil verificări care îi vizau, făcute de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc. În acest dosar, au fost arestate două persoane.

Din acest dosar, a fost declanșat, în decembrie 2025, un alt dosar care vizează activitatea lui Ciucu, în perioada noiembrie-decembrie 2025, când era primar al Sectorului 6. Trei oameni de afaceri sunt acuzați că i-au dat mită primarului pentru obținerea certificatului de urbanism și a autorizației de construire pentru un proiect imobiliar în București.

În schimbul autorizației, oamenii de afaceri i-au oferit lui Ciucu servicii de publicitate în perioada campaniei electorale pentru Primăria Capitalei, acuză DNA.

Cei trei oameni de afaceri au fost plasați și ei sub control judiciar – doi dintre ei pentru dare de mită, iar al treilea pentru complicitate la dare de mită.

Ce spune DNA, în comunicat:

„Din probatoriul administrat până în prezent a rezultat suspiciunea rezonabilă că, în luna noiembrie 2025, în contextul demersurilor efectuate pentru obținerea certificatului de urbanism și a autorizației de construire privind un proiect imobiliar situat în municipiul București, inculpații M.N.K.A. și M.M. ar fi oferit foloase necuvenite reprezentate de servicii de publicitate și consultanță electorală, prestate în perioada noiembrie-decembrie 2025, destinate susținerii activității politice și electorale a inculpatului CIUCU CIPRIAN, în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu ce reveneau acestuia în cadrul procedurilor administrative desfășurate la nivelul Primăriei Sectorului 6 București.

În același context, inculpatul S.I. ar fi facilitat acordarea respectivelor foloase, cunoscând scopul urmărit de participanți și contribuind la realizarea legăturii dintre persoanele care au oferit avantajele și funcționarul care urma să beneficieze de acestea, respectiv inculpatul CIUCU CIPRIAN.

Totodată, din probatoriul administrat până în prezent a rezultat suspiciunea rezonabilă că inculpatul CIUCU CIPRIAN, în calitatea sa de primar al Sectorului 6 București, la acel moment, ar fi primit foloasele menționate anterior în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu ce îi reveneau în procedurile administrative referitoare la respectivul proiect imobiliar”.

Interdicțiile impuse de procurori

Conform DNA, în perioada de 60 de zile în care se află sub control judiciar, Ciprian Ciucu și cei trei oameni de afaceri trebuie să respecte o serie de obligații, între care:

să se prezinte ori de câte ori sunt chemați la organul de urmărire penală,

să informeze cu privire la schimbarea locuinței și să nu depășească limitele teritoriale stabilite prin ordonanțele procurorului, fără acordul prealabil al organului judiciar competent.

„Inculpaților li s-a atras atenția că, în caz de încălcare cu rea-credință a obligațiilor care le revin, măsura controlului judiciar poate fi înlocuită cu măsura arestului la domiciliu sau cu măsura arestării preventive”, precizează DNA.

Cum spune DNA că a ajuns să îl cerceteze pe Ciucu

DNA susține că au ajuns la acest dosar pornind de la un caz ce vizează oameni de afaceri care au dat mită unor funcționari din cadrul Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc. „Au rezultat indicii temeinice privind comiterea unor alte fapte de corupție, astfel că a fost constituit la nivelul aceleiași secții un dosar penal distinct (înregistrat la începutul lunii decembrie 2025)”, spune DNA.

În comunicat, procurorii detaliază acest prim dosar:

„În perioada 21.11.2025 – 17.03.2026, inculpata N.C.O. ar fi remis, prin trei acte materiale distincte, unui funcționar public din cadrul Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc, colaborator autorizat în cauză, suma totală de 1.500 euro și 2.000 lei, direct, în legătură cu urgentarea și, respectiv întârzierea îndeplinirii unor acte ce intră în îndatoririle sale de serviciu.

Totodată, la data de 24.03.2026, inculpata N.C.O. ar fi remis unui funcționar public din cadrul Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc, prin intermediul colaboratorului autorizat în cauză, suma de 500 euro în legătură cu urgentarea îndeplinirii unui act ce intră în îndatoririle sale de serviciu.

De asemenea, în data de 03.04.2026, inculpata N.C.O. ar fi determinat pe un funcționar public din cadrul Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc, colaborator autorizat în cauză, să îi permită accesul la înscrisuri comunicate instituției publice, conținând informații nedestinate publicității, prin prezentarea și înmânarea acestora la aceeași dată.

În perioada 02.04.2026 – 06.04.2026, inculpata N.C.O. ar fi înlesnit acceptarea, la data de 07.04.2026, de către un funcționar public din cadrul Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc, colaborator autorizat în cauză, a promisiunii sumei totale de 100.000 euro făcută de inculpatul R.D.M., în numele și în interesul unui operator economic care își desfășoară activitatea în domeniul jocurilor de noroc, în scopul finalizării unor verificări inițiate de instituția mai-sus menționată într-o manieră care să nu permită, pe de o parte, dispunerea față de operatorul economic a vreuneia dintre sancțiunile complementare prevăzute de OUG nr. 77/2009, iar pe de altă parte, sesizarea organelor de urmărire penală cu privire la săvârșirea de către reprezentanții operatorului economic și/sau alte persoane a unei fapte prevăzute de legea penală și a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor în vederea demarării de investigații cu caracter financiar.

Referitor la promisiunea, cu titlul de mită, a folosului reprezentând suma de 100.000 de euro, s-a mai reținut că, în zilele de 08.04.2026 și 17.04.2026, inculpatul R.D.M. ar fi remis suma de 45.000 de euro, respectiv 5.000 de euro, iar, în data de 16.06.2026, diferența de 50.000 de euro, ocazie cu care s-a procedat la constatarea infracțiunii flagrante”.

DNA precizează că, în acest dosar, la propunerea procurorilor, au fost arestate preventiv pentru 30 de zile, de către Tribunalul București, două persoane:

– R.D.M., persoană fizică (cetățean bulgar), fără calitate specială, pentru infracțiunea de dare de mită;

– N.C.O., persoană fizică, fără calitate specială, pentru complicitate la luare de mită, dare de mită, în formă continuată (3 acte materiale), dare de mită și instigare la folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații.