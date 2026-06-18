Un bărbat a încercat să mituiască un polițist din Chișinău cu 40.000 de lei

Un bărbat de 39 de ani este cercetat penal după ce ar fi încercat să ofere o mită de 40.000 de lei unui angajat al Inspectoratului de Poliție Botanica pentru a evita documentarea unei presupuse activități ilegale de întreprinzător.

Potrivit Poliției, bărbatul ar fi plasat suma de bani în mapa de serviciu a polițistului, încercând astfel să-l determine să nu consemneze presupusele ilegalități.

Pe acest caz a fost inițiat un dosar penal pentru corupere activă, iar oamenii legii continuă acțiunile procesuale pentru stabilirea tuturor circumstanțelor.

Poliția reamintește că oferirea, darea sau promisiunea unei mite către un funcționar public constituie infracțiune și se sancționează conform legislației în vigoare.