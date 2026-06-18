Ala Nemerenco critică intențiile Guvernului de a crește TVA-ul la medicamente

Fostul ministru al Sănătății, Ala Nemerenco, a criticat intențiile autorităților moldovenești de a majora TVA la medicamente de la 8% la 20%.

Ea a scris despre acest lucru pe rețelele de socializare, recunoscând dorința Guvernului de a reface bugetul, „dar nu în detrimentul sănătății oamenilor și, în cele din urmă, al securității statului.

„Majorarea TVA va crește inevitabil prețurile medicamentelor, ceea ce va crea riscuri mari ca urmare a reducerii bruște și drastice a accesului pacienților la tratament, precum și a creșterii poverii financiare asupra bugetelor gospodăriilor, ceea ce va duce la adâncirea sărăciei. Mai mult, acest pas va pune o presiune enormă asupra întregului sistem de sănătate – bugetele spitalelor destinate achiziționării de medicamente sau rambursate de Fondul de asigurări medicale obligatorii… iar în farmacii și distribuitori, unele medicamente riscă să devină neprofitabile și să dispară complet de pe piață”, susține Nemerenco.

Nemerenco își mai dorește ca Ministerul Sănătății și Agenția pentru Medicamente „să poată convinge autorii inițiativei și politicienii să abandoneze ideea”.

Ea și-a exprimat regretul că „Ministerul Finanțelor reduce în secret accizele la țigări, dar crește TVA la medicamente, dintre care unele sunt pur și simplu echivalente cu aerul pentru pacienți”.

„Și atunci UE adoptă legi care permit reducerea cotei TVA la medicamente chiar și sub 5%. Și Republica Moldova va crește la 20%. Și vrem, de asemenea, să aderăm la UE. Este trist și dureros…”, a mărturisit ea.