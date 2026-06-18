Tot mai mulți moldoveni, păcăliți de escroci: Un milion de lei pierduți în 24 de ore

Poliția a înregistrat, în ultimele 24 de ore, nouă sesizări privind fraude telefonice, cu un prejudiciu total de aproximativ un milion de lei. O fraudă a fost comisă în cursul zilei de ieri, iar celelalte cazuri au avut loc anterior, fiind raportate ulterior de victime.

Potrivit oamenilor legii, datorită vigilenței cetățenilor, au fost prevenite 384 de tentative de escrocherie.

Cele mai frecvente scheme folosite de infractori sunt investițiile fictive, recuperarea frauduloasă a banilor pierduți, impersonarea Ministerului Justiției, fraudele prin WhatsApp, falsii reprezentanți ai companiilor de utilități și fraudele asupra cardurilor bancare.

Poliția îndeamnă cetățenii să fie vigilenți, să închidă imediat apelurile suspecte și să sune la 112. Oamenii legii recomandă, de asemenea, informarea persoanelor apropiate despre aceste metode de fraudă, pentru a preveni pierderi semnificative.