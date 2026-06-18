O tânără, convinsă să ia un credit de 390.000 lei. Doi suspecți, prinși în flagrant

Doi tineri de 18 ani din Chișinău au fost reținuți în flagrant de polițiștii și procurorii din sectorul Botanica, fiind bănuiți că făceau parte dintr-un grup infracțional specializat în escrocherii.

Victima este o tânără de 24 de ani, care ar fi fost contactată telefonic de persoane ce s-au prezentat drept angajați ai unei companii de distribuție a energiei electrice.

Potrivit anchetei, sub pretextul verificării și înlocuirii contorului electric, suspecții au reușit să câștige încrederea tinerei.

Ulterior, un alt membru al grupării s-ar fi dat drept reprezentant al organelor de drept și ar fi informat-o fals că pe numele ei au fost solicitate credite. Sub pretextul prevenirii unei fraude financiare, tânăra a fost convinsă să contracteze un credit de peste 390.000 de lei.

Prima tranșă de bani a fost transmisă unuia dintre suspecți. În urma măsurilor speciale de investigație și a acțiunilor operative, oamenii legii i-au reținut în flagrant pe cei doi tineri, care ar fi avut rolul de curieri în cadrul schemei infracționale.

Aceștia au fost prinși în momentul în care victima urma să transmită și cea de-a doua tranșă de bani.

Suspecții au fost reținuți pentru 72 de ore. Dacă vor fi găsiți vinovați, aceștia riscă până la opt ani de închisoare.

Investigațiile continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate în schemă. Totodată, anchetatorii verifică implicarea celor doi suspecți în cel puțin șapte cazuri similare comise pe teritoriul municipiului Chișinău.