Protest în fața Parlamentului: MAN vrea referendum pentru reforma APL

Reprezentanții Mișcării Alternativa Națională (MAN) au organizat o acțiune de protest în fața Parlamentului, unde au cerut consultarea directă a cetățenilor în procesul de reformare a administrației publice locale și organizarea unui referendum național.

Participanții la manifestație au susținut că formațiunea nu se opune reformelor administrative, însă consideră că deciziile privind comasarea sau reorganizarea localităților trebuie luate cu implicarea directă a cetățenilor.

Deputatul MAN, Gaik Vartanean, a declarat că viitorul fiecărei comunități trebuie decis de locuitorii acesteia și nu prin hotărâri adoptate fără consultări publice.

„Nu suntem împotriva reformei. Dar soarta fiecărei localități trebuie decisă de cetățeni, nu în spatele ușilor închise”, a declarat Vartanean.

Potrivit acestuia, MAN pledează pentru organizarea unui referendum național care să ofere cetățenilor posibilitatea de a se pronunța asupra reformei administrației publice locale și a modului în care aceasta va influența comunitățile din întreaga țară.

La rândul său, deputata Olga Ursu a afirmat că formațiunea susține o reformă administrativ-teritorială menită să consolideze administrațiile locale și să le ofere mai multă autonomie financiară, însă orice modificare trebuie discutată cu cetățenii, primarii și consilierii locali.

„MAN susține reforma, dar numai dacă aceasta este discutată cu oamenii. Comunitățile locale trebuie să decidă asupra propriului viitor”, a subliniat Olga Ursu.

Deputata a anunțat că formațiunea a înregistrat în Parlament un proiect privind inițierea unui referendum național pe tema reformei administrației publice locale și că va solicita sprijinul tuturor fracțiunilor parlamentare pentru promovarea inițiativei.

În cadrul protestului, consilierul municipal MAN, Valentin Cebotari, a criticat modul în care este promovat procesul de amalgamare a localităților, susținând că acesta ar fi însoțit de presiuni administrative și condiționări financiare.

Potrivit lui, deși autoritățile au negat anterior intenția de a reduce semnificativ numărul primăriilor, procesul este deja în desfășurare. Cebotari a invocat cazul unei localități din raionul Ungheni, unde locuitorii și consiliul local s-ar fi pronunțat împotriva amalgamării, însă ar fi fost ulterior supuși unor presiuni pentru a-și reconsidera poziția.

„Avem nevoie de o reformă autentică a administrației publice locale, bazată pe autonomia locală, descentralizare și autonomie financiară, nu pe amenințări și condiționări politice”, a declarat Valentin Cebotari.

Acesta a solicitat instituțiilor competente să investigheze eventualele presiuni exercitate asupra aleșilor locali și a reiterat că dezvoltarea comunităților trebuie realizată prin consolidarea capacităților administrațiilor locale, nu prin reducerea competențelor și resurselor acestora.