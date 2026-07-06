Circa 180 de moldoveni înșelau cetățeni europeni dintr-un call center din Ucraina

Aproximativ 180 de operatori din Republica Moldova ar fi activat în centre de apel infracționale din Ucraina și ar fi participat la înșelarea clienților unor bănci din statele Uniunii Europene. Majoritatea victimelor erau din România.

Operatorii, cu vârste de peste 20 de ani, contactau victimele și se prezentau drept angajați ai băncilor responsabili de securitate. După ce le câștigau încrederea, aceștia obțineau acces la aplicațiile bancare mobile și, ulterior, la banii din conturi.

Sumele sustrase erau transferate în conturi bancare deschise din timp pe numele unor persoane interpuse. În alte cazuri, banii ajungeau în conturi asociate burselor internaționale de criptomonede sau platformelor de jocuri de noroc.

Folosirea mai multor circuite financiare ar fi avut drept scop ascunderea traseului banilor și a urmelor escrocheriilor.

Schema a fost deconspirată în urma unei anchete desfășurate în comun de autoritățile din Republica Moldova, România și Ucraina. Din partea Republicii Moldova, investigațiile sunt desfășurate de procurorii PCCOCS și ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, în cadrul unei echipe comune create cu autoritățile române și ucrainene și cu sprijinul Europol și Eurojust.

Duminică, în cadrul dosarului au fost efectuate percheziții la Chișinău și Anenii Noi, cu sprijinul angajaților BPDS „Fulger”. În urma descinderilor au fost ridicate mai multe probe considerate relevante pentru stabilirea persoanelor implicate și tragerea acestora la răspundere.

Printre materialele ridicate se numără și înregistrări video cu publicitate falsă, care ar fi fost folosite pentru a convinge victimele și a le atrage în schemă.

Potrivit oamenilor legii, operațiunea reprezintă doar o etapă a investigației. În prezent sunt analizate probele acumulate și mijloacele materiale ridicate în timpul perchezițiilor.

Totodată, continuă acțiunile de urmărire penală și măsurile speciale de investigații pentru reconstituirea întregului mecanism infracțional. Anchetatorii urmăresc identificarea tuturor organizatorilor, coordonatorilor, beneficiarilor și participanților la activitatea grupării.

Investigațiile vizează și documentarea întregii rețele infracționale, despre care există suspiciuni că ar fi activat pe teritoriul mai multor state.

Autoritățile din Republica Moldova, România și Ucraina continuă cooperarea în cadrul echipei comune de investigații pentru administrarea probelor și tragerea la răspundere penală a persoanelor implicate.

Persoanele vizate de anchetă beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.