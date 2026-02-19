Preşedinta Comisiei Europene va efectua o vizită în Groenlanda în martie, în contextul crizei majore cu Statele Unite

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va efectua o vizită în Groenlanda în martie, a anunţat echipa sa joi, relatează agențiile de știri AFP şi Reuters, citate de Agerpres.

„Preşedinta von der Leyen va vizita regiunea Arctică, iar vizita va include şi Groenlanda. Vizita ar urma să aibă loc în martie, dar nu avem o dată exactă pentru moment şi nici alte detalii pe care să le putem face publice”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene, Paula Pinho, confirmând o informaţie difuzată de Bloomberg.

Vizita va avea loc după o criză majoră cu Washingtonul, când preşedintele Donald Trump a ameninţat ţările europene cu taxe vamale dacă Groenlanda nu este cedată SUA.

Washingtonul afirmă cu regularitate că controlul Groenlandei este indispensabil securităţii SUA şi acuză Danemarca şi pe europeni că nu protejează suficient această zonă strategică în faţa ambiţiilor ruseşti şi chineze.

Donald Trump a renunţat totuşi la introducerea de noi taxe vamale după un acord cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, vizând întărirea influenţei americane asupra acestui teritoriu arctic.