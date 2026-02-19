Românii, victime ale propagandei proruse! Aproape jumătate cred că Rusia va câștiga războiul. Ajutorul pentru Ucraina, contestat masiv

O nouă cercetare INSCOP arată că, după patru ani de conflict la graniță, percepția românilor despre războiul din Ucraina s-a schimbat. Datele au fost analizate joi, la București, în cadrul unei conferințe New Strategy Center.

O nouă cercetare INSCOP arată că doar 55% dintre români mai văd Rusia ca fiind vinovată de război.

În același timp, studiul relevă că această scăderea ar fi consevința dezinformării, dar și a lipsei de comunicare a politicienilor.

De asemenea, potrivit sondajuluim a crescut numărul celor care consideră că Ucraina (14,1%) sau Uniunea Europeană (9%) poartă responsabilitatea pentru începerea războiului.

În mai 2022, peste 71% dintre români considerau Rusia drept principal vinovat. Astăzi, procentul a ajuns la 54,9%.

Sondajul a fost realizat de INSCOP Research la solicitarea New Strategy Center. Datele au fost culese în perioada 28 ianuarie – 6 februarie 2026.

Datele complete ale studiului sociologic ”4 ani de război în Ucraina. Impactul profund asupra opiniei publice din România” au fost prezentate joi, la București, în cadrul unei conferințe New Strategy Center.

Ce arată datele

Câștigătorul războiului din Ucraina

44.5% dintre cei chestionați consideră că Rusia va câștiga războiul din Ucraina (față de 26.1% în mai 2022 și 32.6% în noiembrie 2023),

23.4% indică Ucraina (față de 50.3% în mai 2022 și 34.5% în noiembrie 2023)

32.2% nu știu sau nu răspund (față de 23.5% în mai 2022 și 32.9% în noiembrie 2023).

Sunt de părere că Rusia va câștiga războiul

votanții AUR și tinerii sub 30 de ani

Cred că Ucraina va câștiga războiul în special

votanții PNL și USR

femeile, tinerii sub 30 de ani

persoanele cu educație superioară, locuitorii din București

Încheierea conflictului din Ucraina

35.4% sunt de părere că, pentru a se opri războiul, Ucraina ar trebui să facă concesii Rusiei (față de 24.5% în noiembrie 2023)

53.3% consideră că Rusia ar trebui să se retragă și să returneze Ucrainei teritoriile (față de 64.7% în noiembrie 2023)

11.3% non-răspunsuri (față de 10.8% în noiembrie 2023)

Cred că pentru a se opri războiul, Ucraina ar trebui să facă concesii Rusiei mai ales

votanții AUR, bărbații, persoanele între 30 și 59 de ani, angajații din sectorul privat

Cred că Rusia ar trebui să se retragă și să returneze Ucrainei teritoriile în special

votanții PSD, PNL și USR, femeile, tinerii sub 30 de ani.

Vinovatul pentru războiul din Ucraina

54.9% dintre cei chestionați sunt de părere că vinovatul de declanșarea războiului este Rusia (față de 71.2% în mai 2022 și 49.8% în noiembrie 2023)

14.1% indică Ucraina (față de 4.5% în mai 2022 și 8.8% în noiembrie 2023)

7.7% SUA (față de 10.4% în mai 2022 și 14.6% în noiembrie 2023)

9% Uniunea Europeană (față de 1.7% în mai 2022 și 2.9% în noiembrie 2023

3.5% alții

10.8% non-răspunsuri (față de 8.3% în mai 2022 și 19.4% în noiembrie 2023)

Cred că Rusia este vinovată de declanșarea războiului mai ales:

votanții PSD, PNL și USR, tinerii sub 30 de ani și persoanele de peste 60 de ani, locuitorii din București

Cred că Ucraina este vinovată în special de declanșarea războiului

votanții PSD și AUR, persoanele cu educație primară

Cred că SUA este vinovată de declanșarea războiului mai ales

persoanele între 30 și 44 de ani, cei cu educație superioară și angajații din sectorul privat

Cred că UE este vinovată de declanșarea războiului mai ales

votanții AUR, persoanele între 30 și 44 de ani și cei cu educație primară

Ajutor Ucraina

31.5% dintre participanții la sondaj consideră că, pentru a rezista în fața agresiunii Rusiei, România ar trebui să ofere Ucrainei ajutor umanitar

0.5% ajutor militar

12.2% financiar

42.6% cred că România nu ar trebui să ofere niciun fel de ajutor

3.3% nu știu sau nu răspund

Cred că România nu ar trebui să ofere niciun fel de ajutor

votanții AUR, persoanele între 30 și 59 de ani, cei cu educație primară

locuitorii din mediul rural

angajații din sectorul privat cred într-o proporție mai mare ca restul populației

Cred că România ar trebui să ofere

votanții PNL și USR, tinerii sub 30 de ani, persoanele cu educație medie și superioară

locuitorii din București și din urbanul mare

angajații din sectorul public.

Consideră că țara ar trebui să ofere ajutor militar mai ales

votanții PSD, PNL și USR, tinerii sub 30 de ani, cei cu educație primară.

Cred că ajutorul financiar este cel mai importat

în special votanții PSD, PNL și USR, persoanele cu educație superioară

locuitorii din București

Sondajul realizat de INSCOP Research la solicitarea New Strategy Centera folosit ca metodă de cercetare interviu prin intermediul chestionarului.

Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului fiind de 1100 de persoane.

Eșantionul este reprezentativ pentru categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste.

Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 3%, la un grad de încredere de 95%.