Fratele Regelui Charles a fost arestat de poliția britanică: Acuzațiile aduse în dosarul Epstein

Poliția a venit joi la reședința din Sandringham a lui Andrew Mountbatten-Windsor, fratele mai mic al regelui Charles al Marii Britanii, scrie The Telepgraph. Acesta a fost arestat pentru conduită necorespunzătoare în timpul exercitării unei funcții publice, potrivit BBC.

Șase mașini de poliție nemarcate și aproximativ opt ofițeri în civil, dintre care unul cu un laptop al poliției, au fost văzuți sosind la Wood Farm, pe domeniul Sandringham, puțin după ora 8 dimineața, potrivit publicației britanice.

Această situație a apărut după ce poliția din Regatul Unit a început să analizeze acuzațiile împotriva lui Mountbatten-Windsor, care au apărut în dosarele Epstein, inclusiv acuzațiile că ar fi oferit informații secrete lui Epstein pe vremea când fostul prinț Andrew era trimis comercial al Regatului Unit.