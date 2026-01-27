Circulația camioanelor de mare tonaj, restricționată pe traseele care duc spre sau dinspre punctele de trecere a frontierei: Precizările Serviciului Vamal

Circulația camioanelor de mare tonaj poate fi temporar restricționată pe unele sectoare de drum care duc spre sau dinspre punctele de trecere a frontierei de stat, anunță serviciul Vamal și Poliția de Frontieră. Măsura vine în contextul condițiilor meteorologice nefavorabile.

„Serviciul Vamal și Poliția de Frontieră informează participanții la trafic, în mod prioritar conducătorii camioanelor de mare tonaj, că pe anumite trasee naționale se formează ghețuș, ca urmare a condițiilor meteorologice nefavorabile.

În acest context, pentru asigurarea siguranței rutiere, circulația camioanelor de mare tonaj poate fi temporar restricționată pe unele sectoare de drum care duc spre sau dinspre punctele de trecere a frontierei de stat.

Recomandăm participanților la trafic:

să manifeste prudență sporită în trafic;

să respecte indicațiile autorităților competente;

să urmărească sursele oficiale de informare pentru actualizări privind starea drumurilor și eventualele restricții de circulație.

Măsurile sunt aplicate în scopul prevenirii accidentelor rutiere și evitării blocajelor în trafic.

Vă mulțumim pentru înțelegere și cooperare”, menționează Serviciul Vamal și Poliția de Frontieră.

În aceste zile, Moldova se confruntă cu condiții meteo extreme, școlile rămân închise, traficul rutier este blocat, iar trotuarele și drumurile sunt extrem de alunecoase din cauza gheții. Autoritățile recomandă cetățenilor să evite deplasările și să ia toate măsurile de precauție pentru siguranță.