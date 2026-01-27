CSM a făcut publică lista magistraților Judecătoriei Centru care vor fi supuși vetingului

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a aprobat, în ședința de astăzi, lista magistraților din cadrul Judecătoriei Chişinău care, începând cu 1 ianuarie 2017, au fost şi/sau sunt membri ai completelor specializate în cauze de corupţie şi în cele conexe corupției și care urmează să fie expediată Comisia de evaluare externă a judecătorilor.

„Din dispoziiile prezentate de instanță, iată judecătorii vizați:

Morozan Ion, judecător în demisie, – nu e subiect,

Bivol Tatiana,

Vasilenco Angela,

Cucerescu Ana,

Beșelea Eugen, care a promovat prevettingul, respectiv nu urmează să treacă procedura de vetting,

Păun Petru, la fel a promovat prevettingul,

Chirtoacă Ion, supleant care la fel a promovat prevettingul,

Negru Alexandru, care a promovat vettingul și nu trebuie să fie remis,

Catană Angela, care deși e subiect vetting, deocamdată nu este un raport de evaluare pe numele său,

Păduraru Irina – judecător în demisie,

Muntean Vasilisa – prin dispoziția nr. 22 din 23 septembrie 2021,

Cernaleu Veaceslav,

Morozan Ion – judecător în demisie,

Catană Angela, Negru Alexandru, Cucerescu Ana, Beșelea Eugen, Păun Petru, Chirtoacă Ion, Păduraru Irina, Muntean Vasilisa – toți se repetă,

Catană Angela, Păun Petru, Negru Alexandru, Muntean Vasilisa – se repetă,

Grigoraș Viorelia,

Corcea Nicolae,

Bleșceaga Stela, care a promovat procedura de vetting,

Ialanji Arina,

Cheptea Cristina,

Bleșceaga Stela, se repetă,

Bejenari Olga,

Beșelea Euge, se repetă,

Budeci Vitalie,

Cucerescu Ana, care se repetă,

Cușcă Liliana,

Negru Alexandru,

Schibin Vladisav, care a promovat prevettingul,

Stratulat Sergiu, care a promovat vettingul,

Bologan Ana,

Gorceag Alina,

Damaschin Constantin, care a promovat vettingul,

Curecheru Valeriu,

Negru Vladislav,

Stratan Sergiu, Cușcă Liliana, Bejenari Olga, Negru Alexandru, Cucerescu Ana – se repetă,

Buzu Elizaveta,

Corcea Nicolae – se repetă,

Cioban Sergiu,

Negru Vladislav, Damaschn Constantin – se repetă.

Prin urmare, conform dispozițiilor menționate, lista cu subiecți vetting în baza Legii 333/2026 e compusă din 19 judecători în funcție”, a menționat președintele CSM Sergiu Caraman.

Judecătorii respectivi întrunesc criteriile prevăzute de Legea 333, lista fiind expediată pentru evaluarea externă, în adresa Comisiei de resort.