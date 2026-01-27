Maia Sandu, la Varșovia: Extinderea Uniunii Europene nu reprezintă un act de generozitate, ci o investiție în securitatea continentului

Republica Moldova și Polonia împărtășesc convingerea că extinderea Uniunii Europene nu reprezintă un act de generozitate, ci o investiție în securitatea continentului și în extinderea unui spațiu de pace, stabilitate și valori comune. Declarația a fost făcută de Maia Sandu în cadrul unei conferințe de presă comune cu omologul său polonez, Karol Nawrocki, transmite IPN.

Șeful statului a declarat că parteneriatul între R. Moldova și Polonia, construit pe încredere și solidaritate de peste trei decenii, va continua să se consolideze pe plan politic, economic și strategic. Ea a subliniat că Polonia a fost partener de încredere al R. Moldova, sprijinind consolidarea rezilienței statului și protejarea cetățenilor și a suveranității.

Președintele a reiterat că aderarea la UE reprezintă pentru R. Moldova cea mai clară garanție de securitate, democrație și libertate, menționând că sprijinul consecvent al Poloniei constituie o temelie pentru aprofundarea cooperării. Maia Sandu a remarcat că legăturile economice între cele două state sunt în creștere, dar că există un potențial nevalorificat. Totodată, președintele a menționat că R. Moldova va continua schimbul de experiență cu Polonia în consolidarea rezilienței și contracararea amenințărilor hibride.

Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a declarat că R. Moldova constituie un exemplu despre modul în care un stat poate ieși din sfera de influență a Rusiei și că Chișinăul poate conta pe sprijinul Varșoviei în proces. El a spus că, în pofida previziunilor pesimiste, R. Moldova a reușit să-și apere democrația și să câștige alegerile.

Nawrocki a subliniat că Polonia sprijină constant R. Moldova în multiple domenii, inclusiv educație, memorie istorică, securitate și apărare, și că va continua cooperarea, inclusiv în domeniul militar și al securității.

Președintele polonez a reiterat sprijinul ferm al Poloniei pentru parcursul european al R. Moldova și pentru desprinderea acesteia de influența rusă. El a mai menționat discuțiile privind cooperarea economică și atragerea de investiții poloneze în R. Moldova.