Un tribunal rus a recunoscut că ucrainenii au scufundat crucișătorul Moskva, apoi a șters comunicatul

După aproape patru ani de la pierderea navei-amiral din Marea Neagră, o instanță militară rusă a admis într-un comunicat că Moskva a fost lovită de rachete ucrainene. Documentul a fost însă șters rapid, iar autoritățile au refuzat să comenteze.

Rusia a recunoscut oficial pentru prima dată că un atac cu rachete ucrainene i-a scufundat nava de război emblematică din Marea Neagră, pentru ca ulterior să șteargă declarația și să revină la versiunea oficială potrivit căreia crucișătorul cu rachete ghidate Moskva s-a scufundat în urma unui „accident”, relatează CNN.

Moskva era una dintre cele mai importante nave ale flotei ruse atunci când s-a scufundat, în aprilie 2022, la doar șapte săptămâni după ce Moscova a lansat invazia pe scară largă împotriva Ucrainei.

De la „incendiu accidental” la recunoașterea loviturii cu rachete

Kievul a susținut imediat că nava a fost lovită de rachete de croazieră antinavă Neptune, însă Moscova a promovat o altă narațiune. Ministerul rus al Apărării a insistat constant că Moskva s-a scufundat după izbucnirea unui incendiu care a provocat detonarea muniției de la bord. Armata rusă a declarat atunci că echipajul a fost evacuat, deși ulterior a admis că unii marinari erau dați dispăruți.

Potrivit publicației independente ruse Mediazona, o instanță militară din Moscova a corectat involuntar, săptămâna trecută, versiunea oficială a Kremlinului. Tribunalul a publicat un comunicat privind condamnarea unui comandant al marinei ucrainene care ar fi ordonat atacuri asupra Moskva și asupra fregatei Admiral Essen. Conform instanței, acesta a fost condamnat la închisoare pe viață, în lipsă.

Comunicatul a fost șters rapid de pe site-ul instanței, însă nu înainte ca Mediazona să-l descarce.

Ce scria în documentul șters

Mediazona a documentat pe larg circumstanțele scufundării Moskva, publicând mărturii ale familiilor marinarilor uciși, decese care nu au fost recunoscute oficial de armata rusă.

„La 13 aprilie 2022, un atac cu rachete, două rachete, a lovit crucișătorul cu rachete Moskva al Gărzii, provocând un incendiu și umplerea navei cu fum”, se arată în comunicatul instanței, citat de Mediazona.

„Explozia, incendiul și fumul au ucis 20 de membri ai echipajului, 24 au fost răniți cu diferite grade de gravitate, iar opt au fost dați dispăruți, inclusiv în timpul luptei de peste șase ore pentru salvarea navei”, mai precizează instanța, adăugând că vasul „nu era implicat” în operațiunea Rusiei din Ucraina.

Pierderea navei Moskva a fost extrem de jenantă pentru Rusia și a marcat una dintre cele mai importante victorii ale Ucrainei de până acum în război.

Contactat de CNN, Dmitro Pletenciuk, purtătorul de cuvânt al Forțelor Navale Ucrainene, a declarat că devine tot mai dificil pentru Rusia să nege faptele, mai ales în contextul în care familiile membrilor echipajului Moskva au început să vorbească public.

Solicitate pentru un punct de vedere, autoritățile ruse au refuzat să comenteze. Irina Jîrnova, purtătoarea de cuvânt a Tribunalului Militar al celui de-al Doilea District Militar de Vest, a declarat că nu va face niciun comentariu, iar armata rusă nu a răspuns solicitărilor CNN.

Retragerea comunicatului de către instanță este doar cel mai recent eșec de propagandă al autorităților ruse. În primele zile ale invaziei, agenția de stat RIA Novosti a publicat, apoi a șters rapid, un editorial care celebra prematur victoria Rusiei în război.

Aproape patru ani mai târziu, forțele ruse avansează lent pe linia frontului, cu câștiguri teritoriale limitate și costuri extrem de ridicate, în timp ce Ucraina a reușit să recucerească zone întinse ocupate inițial de Moscova.

Armata rusă și Kremlinul au exercitat un control strict asupra discursului public privind războiul, refuzând inclusiv să folosească termenul de „război” și descriind conflictul drept o „operațiune militară specială”. Numeroși jurnaliști care au relatat despre realitățile de pe teren, inclusiv despre masacrele comise de soldați ruși la Bucha și în alte localități, au fost încarcerați pentru răspândirea de „informații false” despre armată.

În decembrie, Comitetul pentru Protecția Jurnaliștilor a anunțat că cel puțin 27 de jurnaliști au fost închiși sub acuzații penale legate de activitatea lor profesională de la începutul invaziei pe scară largă. Potrivit organizației, patru au fost eliberați, doi trimiși în exil și unul a fost ucis, iar ceilalți se află în continuare în detenție.