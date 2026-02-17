Circulație restricționată pe traseul Odesa–Reni din cauza vremii

Poliția de Frontieră și Serviciul Vamal anunță că, din cauza condițiilor meteorologice dificile, începând cu ora 05:00, miercuri, 18 februarie 2026, pe traseul Odesa–Reni din Ucraina va fi restricționată circulația pentru autobuze, microbuze și toate tipurile de transport marfar.

Potrivit autorităților vamale, restricția se aplică pe sectorul de drum km 11+920 – km 308+000 și a fost instituită de autoritățile ucrainene pentru prevenirea accidentelor și a situațiilor de urgență.

În aceste condiții, deplasarea spre și dinspre următoarele puncte de trecere a frontierei va fi suspendată pentru categoriile de vehicule menționate: Palanca-Maiaki-Udobnoe, Tudora-Starokazacie, Basarabeasca-Serpniovo-1, Ceadâr-Lunga-Maloiaroslaveț-1, Săiți-Lesnoe, Giurgiulești-Reni, Cișmichioi-Dolinskoe, Vulcănești-Vinogradovka, Mirnoe-Tabaki și Ceadâr-Lunga-Novîe Troianî.

Autoritățile recomandă transportatorilor și cetățenilor să evite deplasările în zonele afectate, dacă acestea nu sunt strict necesare, și să urmărească sursele oficiale pentru informații actualizate privind starea drumurilor și eventualele restricții.