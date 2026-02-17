Interpol refuză să-l dea în căutare pe Denis Cuculescu, condamnat la închisoare

Interpol a refuzat anunțarea în căutare internațională a lui Denis Cuculescu, condamnat în primă instanță la 15 ani de închisoare pentru trădare de patrie și escrocherie. Decizia a fost motivată prin regulile organizației privind neimplicarea în dosare politice și de securitate, iar Inspectoratul General al Poliției a solicitat reexaminarea, invocând componenta de escrocherie.

Potrivit autorităților, Interpol a argumentat refuzul prin propriul statut, care interzice implicarea în cauze cu caracter politic și de securitate.

IGP a revenit cu un demers repetat, subliniind că inculpatul este condamnat și pentru escrocherie, infracțiune de drept comun, și a cerut reevaluarea poziției Interpol.

Sentința de condamnare a fost pronunțată în lipsa lui Cuculescu de judecătorul Sergiu Stratan, după ce acesta a părăsit Republica Moldova. Procurorul Dumitru Tomița a declarat că inculpatul s-a prezentat la ședințe până aproape de etapa finală, însă ulterior a depus, prin avocat, o cerere ca procesul să fie examinat în lipsa sa. Instanța a admis cererea, iar examinarea a continuat fără inculpat, potrivit apărării.

Tomița a mai explicat că plecarea din țară a fost posibilă după ce instanța nu a mai prelungit măsura controlului judiciar. Procurorul a precizat că această încheiere procedurală nu putea fi contestată de acuzare și că dosarul a fost finalizat în absența inculpatului, cu respectarea procedurilor, inclusiv prin darea citire declarațiilor oferite anterior. Avocatul Vitalie Caldîba a declarat, la rândul său, că la momentul plecării Cuculescu nu avea interdicție de a părăsi țara și nu a spus unde se află acesta în prezent.

Conform sentinței, în perioada 2020–2022, Cuculescu ar fi schimbat monede digitale USDT în peste 300.000 de euro și ar fi transferat echivalentul a peste 150.000 de dolari prin portofelul său electronic. Potrivit instanței, banii ar fi fost utilizați pentru plăți și sarcini stabilite de curatori ruși.

Cuculescu a fost reținut la 8 decembrie 2022 și s-a aflat în arest până la 25 octombrie 2023. Dosarul a ajuns în instanță în mai 2023, iar cauza se afla deja la etapa audierii inculpatului atunci când acesta a solicitat examinarea în lipsă.

După ce a părăsit Republica Moldova, în cazul lui Cuculescu apar date privind activitate financiară în Federația Rusă. În material sunt invocate înregistrări bancare pe numele său și existența unui depozit de circa 18.000 la TinkoffTBank, deschis la începutul anului 2025. De asemenea, în noiembrie 2025, acesta ar fi fost înregistrat ca antreprenor individual în Rusia, cu activitate declarată în educație suplimentară, dar și domenii conexe precum comerț, IT, consultanță și servicii financiare.

În același context, este menționat că Interpol a refuzat anterior, la 5 decembrie 2023, darea în căutare internațională a lui Nigeat Askerov, indicat drept persoana care l-ar fi recrutat pe Cuculescu și care ar fi acționat în interesele reprezentanților Serviciului Federal de Securitate (FSB) al Federației Ruse. Procurorii susțin că Askerov figurează într-o cauză penală care nu poate fi trimisă în judecată în lipsa inculpatului.

Potrivit declarațiilor date în etapa urmăririi penale, Cuculescu a arătat că îl cunoștea pe Askerov de mai mulți ani, iar în 2020 acesta i-ar fi cerut să transfere prin criptovalută aproximativ 20.000 de euro. Cuculescu ar fi recunoscut că primea un comision de 0,5% din transferuri, dar s-a declarat nevinovat și a susținut că nu știa destinația finală a banilor. În material se mai menționează că Askerov ar fi acționat la indicația unor agenți ruși, informații atribuite Serviciului de Informații și Securitate și Procuraturii.

Denis Cuculescu ar fi părăsit teritoriul Republicii Moldova în anul 2024.