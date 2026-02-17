Ion Ceban, îndemn către cetățeni: Evitați să mergeți pe lacurile înghețate

Primarul Capitalei, Ion Ceban, îndeamnă cetățenii să evite deplasarea pe lacurile înghețate. Avertizarea vine după ce în spațiul public au apărut mai multe imagini cu o mașină scufundată în lacul Ghidighici.

„Dragi cetățeni și locuitori ai Capitalei, în special mă adresez tinerilor și părinților care au copii minori. În contextul cazului mașinii găsite scufundate în lacul Ghidighici, rog să fiți prudenți și să evitați să mergeți pe lacurile înghețate. Nu riscați și, în caz că vedeți astfel de situații, apelați la 112 și nu rămâneți indiferenți. Mulțumim tuturor celor care sunt la datorie și intervin în caz de necesitate”, a declarat Ion Ceban.

Conform prognozei meteorologice ce indică menținerea temperaturilor scăzute ale aerului, pe râurile și lacurile din țară se prognozează menținerea formațiunilor de gheață. În acest context, meteorologii au menționat: „Aflarea și deplasarea pe apele înghețate pot avea consecințe grave”.

Amintim că un cameraman, în timp ce realiza un video cu drona, a observat ieri o mașină în lacul Ghidighici. Despre aceasta au fost sesizate Poliția și IGSU, care au intervenit la fața locului pentru a se convinge că nu sunt victime.

În urma investigațiilor efectuate, s-a stabilit că în mașină nu se afla nicio persoană.

Reprezentanții IGSU mai menționează că, la moment, recuperarea autoturismului este imposibilă din cauza condițiilor dificile și a instabilității stratului de gheață.

În acest context, salvatorii îndeamnă populația să evite deplasarea pe suprafața bazinelor acvatice înghețate, întrucât oscilațiile de temperatură reduc rezistența gheții și pot duce la producerea unor tragedii.