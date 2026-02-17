Lecții online și program de muncă ajustat: Deciziile luate în contextul alertei meteo

Premierul Alexandru Munteanu a anunțat deciziile luate de autorități în legătură cu Codurile Galben și Portocaliu de ninsori și vând.

Astfel, programul instituțiilor publice va fi ajustat: ministerele și autoritățile centrale vor începe activitatea la ora 09:00, iar conducătorii instituțiilor vor decide încheierea programului sau posibilitatea muncii la distanță pentru anumite categorii de angajați.

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și Armata Națională vor oferi sprijin autorităților locale pe segmentele cele mai afectate, inclusiv pentru accesul spre obiective critice și protecția populației.

Totodată, autoritățile locale, împreună cu instituțiile de învățământ, vor stabili dacă cursurile se vor desfășura la distanță.

Instituțiile responsabile de gestionarea situațiilor de criză vor activa protocoalele operaționale și vor prezenta planurile de intervenție.

Premierul a mai făcut apel către cetățeni să urmărească sursele oficiale pentru informații actualizate și să acorde atenție copiilor, persoanelor vulnerabile și vecinilor în vârstă.