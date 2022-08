„Civilizația a fost introdusă în Rusia din exterior și, din această cauză, în elită s-a dezvoltat un complex teribil”. Cine câștigat sub Borodino, a ars Moscova și l-a ucis pe Kutuzov

În ziua publicării cărții „Prima istorie științifică a războiului din 1812” de către editura AST, autorul acesteia – un cunoscut istoric, cântăreț, regizor și „erou al YouTube” Yevgeny Ponasenkov a oferit un interviu exclusiv editorialistului „newizv.ru” Igor Zotov. Vă avertizăm imediat: multe dintre concluzii îl vor duce pe cititor în șoc și uimire!

Faptul că rușii au pierdut pe Borodino a devenit cunoscut în ziua bătăliei. De faptul că rușii au ars Moscova, istoricii nu s-au îndoit încă din secolul al XIX-lea. Faptul că nu Napoleon, ci țarul rus a început războiul din 1812, a devenit complet clar pentru istorici la începutul secolului al XX-lea. Dar apoi, odată cu venirea la putere a lui Stalin, istoria acestui război se întoarce brusc cu susul în jos. Și se dovedește că Napoleon a fost, în fruntea unei întregi hoarde, cel care a invadat nefericita Rusia. Că Borodino nu este o înfrângere, ci aproape o victorie. Că fuga rușinoasă a trupelor rusești de la graniță este un „plan scitic”, o întreagă strategie de a atrage inamicul pe teritoriul lor fără margini și fără formă. Acel mediocru, depravat, corupt, leneș Kutuzov este un geniu militar al tuturor timpurilor și popoarelor. Și înfrângerea catastrofală a Rusiei în război este triumful armelor rusești! ..

Există mituri pentru asta, astfel încât, după ce și-au elaborat pe ale lor, ele mor și dispar. Prezentarea noii lucrări de Evgheni Ponasenkov a avut loc în Sala Mare a Casei Centrale a Scriitorilor cu o adunare imensă de oameni, care mărturisește încă o dată interesul pentru subiect.

– Cum ați ajuns la acest subiect aparent de mult studiat – istoria războiului din 1812?

– Studiez epoca lui Napoleon și 1812 încă de la vârsta de 9 ani, toți anii de școală am avut o ocazie minunată de a studia literatură specială și colecții de documente în biblioteca Muzeului Borodino Battle Panorama. Acesta este un depozit unic, unde există publicații care nu sunt nici măcar în Biblioteca Lenin și Gokhran. În timpul școlii, pe care oamenii îl petrec, de regulă, fără rost, am stăpânit un strat imens de literatură. Când colegii mei încep brusc – nu există alt cuvânt pentru asta! – pentru o teză de candidat, sau pentru o aniversare, să citești ceva fragmentat și să scrii pentru o concluzie gata făcută, se dovedește o prostie: nu au timp nici să citească istoriografia, ca să nu mai vorbim de ridicarea serioasă a surselor.

Rezultatul anilor mei de muncă a devenit pentru prima dată cartea din 2004 „Adevărul despre războiul din 1812”, unde am spus pentru prima dată că acest război nu a fost patriotic și că, dimpotrivă, Alexandru I a fost cel care pregătea un atac asupra Franței. Rusia apoi din nou (ca și în anii anteriori de agresiune împotriva Franței) a semnat acorduri de coaliție cu Anglia, Spania și Suedia.

Apoi am scris și despre colaboraționismul rus în 1812: Napoleon a creat municipalități de toate clasele în Smolensk și Moscova și toate moșiile, impozabile și neimpozabile, nobili și non-nobili au participat la toate acestea.

Am dovedit cu cifrele în mână că aderarea Rusiei la blocada continentală a Angliei nu a afectat serios situația financiară din Rusia, dar prăbușirea financiară a venit ca urmare a creșterii cheltuielilor pentru apărare în 1807 imediat după semnarea tratatului de pace!

Pacea de la Tilsit încheiată între Rusia și Franța a fost nepopulară în rândul elitei tâmpite a societății ruse. Rusia însăși a atacat Franța în 1805, 1806 și 1807, ea însăși a pierdut rușinos și ea însăși a fost jignită de acest lucru.

Este imposibil să nu spui că în casele elitei ruse atunci nu era nimic rusesc, adică absolut nimic! 99% dintre articole au fost de origine europeană, în principal din Franța, Italia și Anglia.

În palatele lui Alexandru nu exista nici măcar un ac care să nu fi fost importat din străinătate. Nu a existat un singur pictor de curte sau bijutier în Rusia care să nu fi venit din străinătate. Fiecare portret al participanților la războiul din 1812 a fost desenat și gravat de străini: Saint-Aubin, Vendramini, Cardelli, Peter von Hessem…

În Rusia, la acea vreme, pur și simplu nu existau artiști de acest nivel. Petru I a început să civilizeze o țară cu doar 100 de ani în urmă și numai sub el a apărut armata regulată rusă, care a fost creată de la zero de străini. Până și cuvintele: armata, infanterie, cavalerie, artilerie, literatură, muzică… – totul, toată lumea era străină.

Civilizația a fost introdusă în Rusia din exterior

Civilizația a fost introdusă în Rusia din exterior și, din această cauză, în elită s-a dezvoltat un complex teribil, care, pe de o parte, a pus-o într-o poziție de admirație (uneori comică, pe care Griboiedov l-a ridiculizat), iar pe de altă parte, elita, cu toată puterea ei diabolică, a încercat să demonstreze că și Rusia știe să facă ceva. Știe să adune o hoardă – și să ajungă la Paris. Nu de la sine, însă, ci împreună cu Prusia, cu Austria, cu Anglia și nu datorită talentelor, ci datorită cărnii de tun…

Dar asta nu avea rost: da, la Paris totul era bine și este, dar în Rusia oamenii au continuat să trăiască la fel ca înainte. Și iobăgia, așa cum era înainte de Paris, a rămas.

– Îți amintești acel moment în care ai realizat că ceva nu era în regulă în cărțile predecesoare?

– De la bun început mi-a fost evident că totul nu încape în cărțile de propagandă. Dacă Borodino a fost o victorie pentru ruși, atunci de ce au fugit și au predat Moscova fără luptă? Totul este evident: rușii nu doar că au pierdut ka Borodino, armata rusă a fost practic distrusă.

Kutuzov a pierdut 53 de mii de soldați în Borodino. În total, avea 155 mii, dintre care 115 armata regulată, 10 mii cazaci, iar restul miliții. Adică a pierdut echivalentul a aproape jumătate din armata regulată. Și să spui că Kutuzov a salvat armata este o prostie absolută! După bătălie, a început și decăderea completă: jumătate din rămășițele armatei au intrat în tâlhari care au jefuit orașele și satele rusești. Public multe rapoarte despre aceasta, pe care Kutuzov le-a trimis țarului, precum și ordinele sale de a se ocupa de dezertori.

– În istoriografia sovietică scrie că pierderile au fost mai mici, iar Kutuzov a predat Moscova pentru a salva armata. Aceste argumente aveau propria lor logica …

– Nu era logică, ci o mantră fără sens care s-a repetat pentru că nimeni nu avea dreptul să se certe. Au existat atunci și oameni de știință tineri și în vârstă, inclusiv Nikolai Alekseevici Troițki (mai târziu doctor în științe istorice), care în anii 1960 a încercat să spună (a trimis un articol la jurnalul academic Questions of History): „Cât poți minți? Războiul nu este patriotic, l-au dezlănțuit ei înșiși, au pierdut bătăliile. Și i-au explicat că stai la tine în Saratov? Asa ca stai, altfel vei fi „inchis” in mod serios.

Regimul sovietic nu este un porumbel alb, este un monstru care a distrus toată viața. Pentru toate timpurile sovietice, au fost scrise doar 3 monografii pe această temă: Tarle, Jilin și Beskrovnîi. Ultimii doi sunt țărani ignoranți din sat, amândoi nu cunoșteau limbi străine, nu citeau surse, amândoi erau „șoimii lui Stalin”, în special Jilin – un bot rău care zdrobea toate viețuitoarele. La ordinul lui Stalin, au început să reinventeze mitul „războiului patriotic”. La începutul secolului al XX-lea, istoriografia burgheză știa deja că Alexandru I a fost cel care a declanșat războiul, că el a planificat ofensiva și că Borodino era înfrângerea rușilor. Acest lucru a fost afirmat în lucrarea finală a istoriografiei pre-revoluționare „Războiul patriotic și societatea rusă”, publicată în 1912. Acolo scrie că Napoleon a părăsit Rusia, pentru că nu avea de gând să rămână în ea,

Toate acestea au fost cunoscute până când Stalin a trebuit urgent să facă un mit patriotic pentru a pregăti o nouă ofensivă împotriva Europei.

Unul dintre cele mai periculoase și teribile capitole ale cărții mele este dedicat planurilor lui Stalin înainte de cel de-al Doilea Război Mondial. Am reușit să aflu și documentar să demonstreze că Stalin a plănuit cu adevărat un atac asupra Europei.

Mai mult, Mark Solonin și Viktor Suvorov au o mulțime de dovezi circumstanțiale foarte interesante pentru existența unor astfel de planuri. Cu toate acestea, ei nu aveau o recunoaștere scrisă și cu atât mai mult tipărită a lui Stalin că el plănuia asta.

Apropo, academicianul Tarle, care a fost eliberat după arestarea sa în „cazul academicienilor”, a început să lucreze pentru NKVD și s-a transformat nu doar într-un purtător de cuvânt, în „pixul personal” al lui Stalin, ci într-unul dintre călăii lui Stalin, călăii, a colegilor săi. Dar să continuăm. În 1938, Pravda a publicat pe neașteptate un articol al lui Tarle consacrat războiului din 1812 (și imediat a fost tipărit un pamflet despre acest articol într-un tiraj colosal), a cărui concluzie principală nu are nimic de-a face cu conținutul său: ultimul paragraf relatează că URSS va începe în curând un război ofensiv, care va fi cel mai corect dintre toate războaiele din lume!

Aceasta va fi o astfel de „ultimă ofensivă”! Era vorba despre faptul că Stalin pregătea URSS pentru o invazie a Europei.

Am cumpărat din greșeală această broșură dintr-un anticariat. Apoi am aflat că tirajul era distrus și că singurele două exemplare pe care le-am găsit în biblioteci aveau ultimul paragraf tăiat! Și a rămas doar în exemplarul meu! Am publicat atât textul, cât și fotografia paginilor broșurii pentru carte.

Întreaga grozăvie a Rusiei este că nimic nu se schimbă în ea. Și nu se poate schimba, pentru că inițial conține o dezvoltare nu intensivă, ci extinsă. Și, la rândul său, dă naștere unor complexe monstruoase din cauza întârzierilor cronice de dezvoltare și a mantrei eterne de a căuta dușmani în jur. Puterea criminală se apără de dușmanii pe care și-i imaginează, la fel a fost și sub Alexandru, și sub Stalin, și așa va fi.

– Cum au reacționat colegii istorici la descoperirile tale?

– Există două tipuri de colegi: profesioniști și aproape oameni de știință. Pe YouTube, puteți găsi un interviu cu directorul pe termen lung al Institutului de Istorie Rusă al Academiei Ruse de Științe, Andrei Nikolaevici Saharov, care a declarat deschis că în monografia mea din 2004 „totul este absolut adevărat” și că va merge să folosesc concluziile mele într-o nouă ediție a cărții sale despre Alexandru I. În urmă cu câțiva ani am fost invitat să vorbesc la consiliul științific al Academiei de Științe și mi-am conturat pe deplin conceptul. Discursul a fost publicat într-o colecție oficială cu toate „vizele” care există la Academie. Am participat la toate conferințele profesionale dedicate acestui subiect – în „panorama Borodino”, în muzeul „Pe câmpul lui Borodino”, la Universitatea de Stat din Moscova, în Muzeul de Istorie, ca să nu mai vorbim de conferințele occidentale, deoarece sunt percepute. ca „inamic”…

Doi experți majori în epoca anului 1812 și Alexandru: Nikolai Alekseevich Troitsky și Andrei Nikolayevich Saharov au susținut pe deplin conceptul meu, iar Saharov nu numai că susține, dar și promovează munca mea în toate modurile posibile.

Cu toate acestea, există un grup special de proscriși (s-ar putea să fie chiar angajați ai muzeelor ​​și absolvenți ai universităților istorice care nu au scris nimic), nu au publicat nimic științific, nu au publicat o singură sursă și pentru care munca mea bate temeiul de sub viaţa lor mediocră.

Toată viața le-au spus vizitatorilor muzeului prostiile propagandei, apoi apare cartea mea… Mai mult, este de fapt o colecție de documente: fiecare pagină a acesteia nu este formată din textul meu, ci din citate documentare pe această temă. . Și, prin urmare, cei care nu sunt de acord pot să-și întoarcă toate pretențiile direct către arhive, să meargă și să ia un document viu autentic scris pe hârtie cu filigrane cu cerneală din acea epocă personal de Kutuzov, Raevsky, Napoleon și alți mii de participanți… Totul are fost conservat!

Un număr foarte mare de locuitori sunt la nivelul animalelor, nu mă tem de acest termen, acesta este un adevăr absolut fiziologic, antropologic și social. Și toată agresivitatea lor vine tocmai din această stare animală. Vorbind despre „rescrierea istoriei”, ei nici măcar nu înțeleg că aceasta nu este rescriere, ci știință: doar că totul se întâmplă pentru prima dată, este prima dată când o lucrare este scrisă în deplină conformitate cu criterii științifice și prin o persoană care nu depinde de finanțare de la stat, corporații, granturi. Puteți compara asta, să zicem, cu chimia. Cândva nu era chimie, dar era alchimie. Când a apărut știința chimiei, profanul s-a indignat: ne-am obișnuit cu alchimia, iar acum se rescrie! Trebuie să renunțăm la alchimie?!

– Tolstoi a adunat și documente despre război când și-a scris romanul. De unde acest dispreț față de Napoleon?

– Marea tragedie a oamenilor de știință profesioniști constă în ignoranța orășenilor, care din anumite motive acordă atenție ficțiunii, literaturii scrise de autori pe baza complexelor, viselor, nebuniei, bolilor și fanteziei lor… Dacă deschid dicționar explicativ al limbii ruse, ei ar înțelege diferența dintre cercetarea științifică și cea artistică.

Lev Tolstoi este unul dintre cele mai dezechilibrate personaje din literatura rusă. Își ura toate lucrările, nu era una pe care să o recunoască nu doar talentată, ci pur și simplu de succes. După ce a terminat Război și Pace, i-a scris unui prieten: ce binecuvântare că nu voi scrie niciodată asemenea prostii… În ianuarie 1871, i-a scris lui Fet: „Ce fericit sunt… că nu voi scrie niciodată gunoi ca în Războ…” Apoi a umilit această lucrare a lui în toate felurile posibile. Și de multe ori în timp ce scria a suferit, neștiind cum și de ce să continue romanul. Din corespondența sa reiese clar că nu știa nu numai lucruri conceptuale istorice, ci chiar unde să-și conducă personajele, ce le place. A suferit teribil din cauza asta. De aceea cartea a ieșit neuniformă, foarte diferită.

Tolstoi a compus o filozofie grea și nefirească, conform căreia toți oamenii frumoși sunt oameni de război, iar oamenii urâți sunt oameni ai păcii. Helen Bezukhova este o frumusețe rece, sau Napoleon cu „profilul ideal al unui cameo antic”, în care este încă foarte înfricoșător că se spală des. Spălarea și frecarea constantă cu apă de colonie – și este monstruoasă. Țăranul rus este frumos, îndesat, urât, are nasul ca cartofii, se scaldă rar…

Din anumite motive, se crede că imaginea lui Tolstoi despre Kutuzov este decentă. Dar acesta este un personaj comic: un bătrân slăbit, gras, care absolut nu conduce nimic. Tolstoi a negat în general importanța conducerii militare, iar cei care susțin că Kutuzov este reprezentat minunat de el pur și simplu nu au citit romanul.

De unde vine Tolstoi? Dacă îi deschideți „Copilăria”, „Copilăria și tinerețea”, jurnalele și scrisorile lui, adică tot ce este scris înainte de 35 de ani, veți vedea cum trece printr-o criză psihologică groaznică. Tolstoi era un homosexual latent.

Analizez în mod special acest subiect în carte și citez jurnalele și scrisorile lui Tolstoi, unde scrie despre dragostea lui pentru frații Musin-Pușkin, despre cum a vrut să se învelească într-o haină de blană într-o trăsură și să-și sărute prietenul Dyakov peste tot . Acest citat „sărut peste tot” a fost publicat oficial de editura Academiei de Științe a URSS. Citez toate acestea în carte cu referire la sursele primare.

El a mai scris că frumusețea în alegerea obiectului iubirii a fost întotdeauna de o importanță capitală, că el însuși nu a simțit niciodată dragoste pentru femei, că iubea doar bărbații – toate acestea sunt în jurnalele sale.

Și Tolstoi s-a rupt. A urât cea mai mare parte a vieții, dar a făcut sex cu femei. De aici și ura lui față de soție, încercările constante de a pleca de acasă, batjocorirea femeilor în romane, unde nu le permite să fie libere, ușoare și vesele. O femeie decentă pentru el este o femeie chinuită, care a pierdut totul, s-a etalat, burtă… Urăște tot ce este frumos. În aceleași scrisori, el spune că oamenii frumoși nu l-au înțeles niciodată. Iar prietenul lui, chipeșul Dyakov, nu l-a înțeles niciodată…

Pericolul complexurilor de oameni foarte talentați, precum Tolstoi sau Dostoievski, este că, cu cât o persoană este mai talentată, cu atât mai strălucitor, mai strălucitor și mai greu își dă seama de bolile sale în lucrările sale. Și aceste boli devin boli ale întregului neam. Aceasta este tragedia.

Cât despre cunoștințele lui Tolstoi despre război, el a studiat prea puține surse și a denaturat totul și l-a adaptat la nevoile filozofiei sale nesănătoase. Printre cărțile pe care le-a citit, se numără și unele destul de frivole. Acest lucru este ridicol, deoarece una dintre ele este o carte a lui Mihailovski-Danilevski, scrisă la porunca lui Nicolae I, special creată ca mit.

– Dar cum rămâne cu manualul lui Tolstoi „clubul războiului popular”?

Până la sfârșitul anilor 1830 nu a existat nici măcar termenul de „război patriotic”, nu a existat un „club al războiului popular” (și nu putea exista într-o țară de iobăgie, unde sclavii reprezintă partea principală a populației) .

Practic, oamenii erau lucruri care erau tratate mult mai rău decât animalele. Au fost biciuiți, bătuți. Chiar și țărancile însărcinate au fost bătute, iar când au născut, bebelușii au fost hrăniți la câini. Câinii erau hrăniți de copiii țărani ca delicatese!

Țăranii erau adesea vânduți negustorilor asiatici. Pentru a-și spori urmașii, la 14-15 ani au căsătorit un sat cu un sat. Acest lucru a fost făcut atât de Suvorov, cât și de foarte lacomul Kutuzov, care deținea șase mii și jumătate de iobagi și se asigura constant să nască cât mai mult posibil. Și le-a vândut imediat, separat pentru copii, separat pentru părinți…

Principala groază a generalilor ruși a fost că Napoleon nu va acorda libertăți țăranilor. Generalul Nikolai Raevsky a scris despre acest lucru direct în scrisoarea sa din iulie 1812.

Dar Napoleon nu avea astfel de gânduri, nici măcar nu plănuia să treacă granița. Citez scrisori din corespondența zilnică dintre Alexandru și Napoleon, din care reiese destul de clar că Alexandru a început să se pregătească de război imediat după Tilsit. A cumpărat arme în Austria, în Anglia, a mărit de mai multe ori bugetul militar, a trimis spioni în Franța, l-a trimis pe Volkonsky să copieze structura armatei franceze pentru a face reforme acasă.

Deja în 1810, armatele ruse stăteau la granița cu Ducatul Varșoviei, gata să atace, în timp ce Napoleon nu avea un singur soldat acolo! În Germania era o garnizoană într-o cetate.

În 1811, când Alexandru era deja pe deplin pregătit pentru război, mareșalul Davout a început să-l avertizeze pe Napoleon despre acest lucru prin scrisori. Același poartă ochelari de culoare trandafir, nu a vrut să înțeleagă nimic: are o soție tânără, s-a născut fiul său, visează să se odihnească și plănuiește o călătorie în Italia pentru 1812, unde, așa cum am a reușit să afle, Palatul Quirinal fusese deja restaurat special pentru acest…

Și apoi a fost informat că Alexandru este gata să atace! Și era adevărat: cunoaștem documentele pe care Davout și Napoleon nu le-ar fi putut cunoaște! Există sute de astfel de documente de la sediul lui Alexandru că plănuiește să atace Franța!

În cele din urmă, în octombrie 1811, Alexandru ordonă un atac asupra Franței. Toate armatele ruse se pun în mișcare și se apropie de Neman, dar în acel moment țarul primește o scrisoare de la regele Prusiei Friedrich-Wilhelm: îi este frică să-i sprijine pe ruși, pentru că Alexandru îl îndemnase deja la o aventură în 1806, când prusacii au pierdut în fața lui Napoleon.

Alexandru retrage urgent comanda, dar acest lucru este deja cunoscut de întreaga lume.

Și abia atunci Napoleon a început în sfârșit să adune o armată, deoarece nu avea nicio armată în Europa, cu excepția Spaniei. L-a asamblat în doar câteva luni și abia apoi pentru a respinge agresiunea. Sunt multe scrisori în care Napoleon le cere generalilor săi să întărească cetățile din Europa – despre ce fel de ofensivă putem vorbi?

De asemenea, Napoleon crede că, dacă crește dimensiunea armatei, atunci Alexandru se va speria și își va abandona planurile.

Dar schizoidul Alexandru nu refuză, el rupe relațiile diplomatice. Puțini oameni știu că Rusia a declarat război oficial Franței în primăvara anului 1812.

În luna mai, Napoleon ajunge la Dresda și timp de două săptămâni monarhii europeni își exprimă supunerea și prietenia față de el. Astfel, speră să-l influențeze pe Alexandru, crezând că își va veni în fire, văzând cum toată Europa este prietenă cu el.

Alexandru este necruțător, este încrezător în sine, deoarece are mai multe trupe. Potrivit datelor oficiale, în 1812 Rusia avea 975 de mii de soldați, în timp ce Napoleon (conform înregistrărilor de arhivă impecabil de exacte) avea doar 400 de mii pentru a respinge agresiunea (mai mult, jumătate erau „aliați” care au luptat înainte împotriva Franței de mulți ani).

La granița de vest, Rusia a concentrat peste 400 de mii de soldați, ceea ce este mai mult decât suficient pentru apărare. În plus, Alexandru încheie acorduri cu Suedia și Anglia, iar Anglia, sub Lend-Lease, furnizează Rusiei arme, muniție și bani.

Dar iată ce s-a întâmplat în continuare.

Cert este că Rusia nu a avut un comandant decent și talentat pentru războiul cu Napoleon. Toți generalii ruși au pierdut în fața lui: Kutuzov în 1805 și Bennigsen, Bagration, Barclay și alții în 1806-07.

Apoi Alexandru se întoarce la trei deodată: la Wellington în Anglia, la generalul francez, care trăiește în exil în SUA, Moreau, și la fostul mareșal care l-a trădat pe Napoleon, Bernadotte, care a devenit prințul moștenitor al Suediei.

El le cere să conducă armata rusă. În acea epocă, era absolut normal ca un străin să devină șeful unei armate. De exemplu, Leonty Leontyevich Bennigsen, care a comandat armata rusă în 1807, a rămas întotdeauna un subiect al regelui englez. În 1812 a condus principalul cartier general al armatei ruse.

Dar tuturor trei le era frică să lupte cu Napoleon. Au refuzat. Alexandru a rămas cu o armată uriașă, dar fără comandant șef!

Tot acest colos se află la graniță, țarul a reușit să declare război, dar nu știe ce să facă în continuare…

Atunci Napoleon îl trimite pe generalul Narbona la Alexandru cu o ofertă de pace. Dar o slujbă solemnă de rugăciune fusese deja slujită, țarul plecase deja din Petersburg cu fast și toată Petersburgul știa: vom ataca! Și Alexandru a refuzat.

Ce trebuia să facă Napoleon?

Armata a fost adunată, problema nu a fost rezolvată, toată Europa așteaptă…

– Ei bine, da: cea mai bună apărare este un atac…

Și trece granița, crezând că fie Alexandru va face pace imediat la Vilna, pur și simplu pentru că nu are un comandant șef, fie rușii vor lupta, o vor pierde și din nou vor face pace…

Și oamenii nu mor, iar Moscova nu arde…

Dar Alexandru avea o ură schizofrenă față de Napoleon.

L-a invidiat din tinerețe, pentru că era idolul întregii Europe, gravuri cu imaginea lui atârnate în toate casele aristocratice ale Rusiei, iar Alexandru, după înfrângerea de la Austerlitz, a fugit de pe câmpul de luptă și alaiul l-a găsit sub un copac. în lacrimi și suferind de diaree…

Tot Petersburg, întreaga lume știa despre asta.

Ar putea Alexandru să-și ierte umilința lui Napoleon? Desigur nu.

Nu va încheia pacea nici când francezii au trecut granița.

Rușii doar conduc, fără niciun plan, „planul scitic” este o invenție a istoriografilor de mai târziu. Primul care a alergat a fost Bagration. Alexandru a încercat să oprească zborul, dar Bagration nu a ascultat și nu a avut altă opțiune: a fost întrerupt.

Georgianul Piotr Ivanovici Bagration

Pictură realizată de George Dawe

Napoleon s-a blocat imediat între cele două armate, care au fost separate pentru că inițial se pregăteau pentru ofensivă.

În general, Bagration era temut, deoarece era iubitul surorii țarului, Catherine, iar ea, la rândul ei, a condus conspirația de la Sankt Petersburg împotriva împăratului rus. Apoi Alexandru a fugit acasă, i-a fost îngrozitor de frică că fie va fi bătut în armată, fie că va fi organizată o lovitură de stat la Sankt Petersburg fără el.

Rușii aleargă și fug, pierd atât Smolensk, cât și Borodino. Nimic nu-i poate opri pe francezi, pierderile lor în luptă sunt minime – au pierdut doar 10 mii de soldați lângă Smolensk și 22 mii în Borodino. Pentru comparație, Kutuzov a pierdut 53 de mii în bătălia de la Borodino, deoarece a desfășurat incorect trupe și nu a condus bătălia în niciun fel.

Problema pentru francezi era altceva: boală și frigul. Pierderile în afara luptei lui Napoleon s-au ridicat la 150.000 de soldați numai în vară. Și iarna, ambele armate au suferit deja pierderi colosale din cauza înghețului, nu au existat bătălii mai serioase.

Armata rusă, de fapt, a fost distrusă tocmai în bătălia de la Borodino. Pe lângă pierderea a aproape jumătate din compoziția obișnuită, aproximativ 30% dintre supraviețuitori s-au transformat în tâlhari.

Când Napoleon se retragea deja din Rusia, rușii au pierdut și mai mult: Kutuzov a retras 130 de mii de la Tarutino și a adus 27 de mii de soldați la Vilna.

Napoleon a retras 108 mii de la Moscova și a adus la graniță aproximativ 30 de mii, fără a număra cele 100 de mii de corpuri de flanc.

Armata rusă a fost de fapt distrusă, iar Kutuzov însuși a scris despre asta într-un raport către Alexandru.

– Și în școli, copiii încă sunt învățați că Rusia a câștigat acel război, iar Napoleon a fugit rușinos…

Este foarte greu de explicat profanului cu, scuză-mă, conștiința gopnik că Napoleon nu avea deloc planuri să rămână în Rusia, extinzându-și imperiul pe cheltuiala ei. Dar asta este exact ceea ce argumentează profanul: dacă Napoleon a câștigat toate bătăliile, atunci de ce nu a rămas în Rusia? Napoleon, însă, nu a rămas nici în Austria, nici în Prusia, deși, spre deosebire de Rusia, a trecut prin ele de două ori (după ce l-au atacat mai întâi, iar el i-a învins). Pur și simplu nu avea o asemenea sarcină.

Trebuie amintit că țările europene nu se dezvoltă ca o hoardă – pe scară largă. Rusia este singura țară din Europa care încearcă apoi din toate puterile să țină totul acasă – și nu poate.

Este curios că în 1812 Lituania și-a declarat independența imediat după ce Napoleon a intrat în ea și chiar și-a trimis propriul corp armatei sale.

Din toate aceste motive se poate și trebuie argumentat că războiul din 1812 a fost defensiv pentru Napoleon. Acest lucru este dovedit și de faptul că europenii au încercat să intre în Paris din 1792 și au intrat abia în 1814. Adică, Franța se apără de mai bine de 20 de ani.

Dacă acest război ar fi fost defensiv pentru Rusia, rușii nu ar fi trecut granița după francezi. Atunci toată lumea, inclusiv Kutuzov, s-a împotrivit. Adevărat, el s-a împotrivit nu pentru că ar fi vrut să salveze armata, ci pentru că, după ce a pierdut accidental și neașteptat tot ce era posibil, s-a dovedit brusc a fi „salvatorul patriei” și nu avea absolut nevoie de noi înfrângeri. .

Napoleon a învins din nou armata rusă de lângă Lutzen și Bautzen în primăvara anului 1813, dar Kutuzov fusese deja eliminat în acest moment.

– Dostoievski, ca și Tolstoi, nu-i plăcea nici lui Napoleon…

– Trebuie să nu mai fim oameni bolnavi și să privim lumea prin ochelarii lui Dostoievski.

În primul rând, Rusia este țara lui Dostoievski în viziunea ei nesănătoasă despre ceea ce se întâmplă și despre sine. Și această problemă nu este nicidecum Napoleon și nu lumea, ci doar a noastră, aceasta este o problemă internă și este trist că o persoană bolnavă, notorie, dezonorantă, ciudă, ipocrită, vicleană a devenit una dintre „conștiința naţiune”. Era lipsit de scrupule în chestiuni financiare, crud cu oamenii. A jucat, a împrumutat și nu a dat înapoi, a bătut, a trădat, a calomniat, a denunțat …

Și nu înțeleg de ce Napoleon ar trebui să fie responsabil pentru un tip ciudat care va trăi 50 de ani după evenimente?

Dostoievski ura personalitatea pentru că el însuși nu putea deveni personalitate. Inițial, el a fost o persoană destul de veselă care ura regimul care era atunci în Rusia și multe ce se întâmplau în el. A fost arestat pe neașteptate într-un cerc de petrașeviști, când aceștia citea scrisoarea lui Belinsky către Gogol despre rolul negativ al Ortodoxiei.

Tot ce s-a întâmplat după aceea a fost distrugerea psihicului acestei persoane.

Totul era pregătit pentru pedeapsa cu moartea, dar în ultimul moment s-a schimbat în muncă silnică, iar acest om a luat-o razna, așteptând execuția.

Atunci era deja un om talentat, dar nebun. Aceasta este tragedia. Dacă ar fi mediocru și nebun, nu ar fi nicio problemă. S-a transformat într-o personalitate ruptă, eșuată, a fost cu adevărat înnebunit în adevăratul sens al cuvântului. Dostoievski avea un creier bolnav fiziologic. Ura oamenii creativi, oamenii frumoși, oamenii progresului. Prin urmare, Napoleon, ca simbol al succesului, simbol al creării noului (și a creat o nouă Franță, un nou cod de legi, o nouă eră, un nou stil – Imperiu), omul care a reconstruit Parisul, a reconstruit Europa nu a putut să nu devină principalul dușman al lui Tolstoi și Dostoievski.

Acești doi scriitori, deși foarte diferiți, se aseamănă foarte mult în inferioritatea lor. Și naiba este că acești oameni și-au exprimat foarte talentat inferioritatea.

– De unde a venit celebra frază a lui Napoleon, pe care Tarle o citează în cartea sa: „Din toate bătăliile mele, cea mai groaznică este cea pe care am luptat-o ​​lângă Moscova. Francezii din ea s-au arătat demni de victorie, iar rușii au dobândit dreptul de a fi invincibili „?

– Aceasta este o falsificare binecunoscută, dar Tarle nu știa despre ea. Nu s-a ocupat niciodată de acest subiect și și-a scris cartea în doar câteva luni la comandă, fără a se referi măcar la surse. Această frază este o ficțiune, programată special pentru a coincide cu aniversarea a 100 de ani de la război. Napoleon nu a spus niciodată asta.

În buletinul său al armatei franceze, chiar pe câmpul de luptă, scrie: o victorie strălucitoare.

Într-o scrisoare personală către Marie-Louise de pe câmpul de luptă: o victorie strălucitoare.

În scrisori către toți mareșalii și generalii: o victorie strălucitoare.

Din toate sursele, același lucru: o victorie strălucitoare.

Chiar și așa: mai strălucitor decât la Austerlitz.

Există sute de scrisori nu de la mareșali și generali, ci de la soldații francezi obișnuiți, mulți dintre ei, spre deosebire de rușii aproape complet analfabeți, erau alfabetizați. Scrisorile lor au ajuns apoi în Franța în doar două săptămâni. Și toate sunt legate de câștig. Mai mult, soldații au scris că armata rusă nu mai există nici moral, nici fizic!

Totul este foarte simplu aici: dacă armata rusă ar fi existat după Borodin, ar fi dat bătălie în fața Moscovei. Toată lumea era sigură că Moscova va fi apărată, nici măcar nu a fost evacuată, toate obiectele de valoare ale coroanei Imperiului Rus au rămas acolo! Acest lucru, de altfel, confirmă și faptul că rușii nu aveau niciun plan pentru o retragere profundă.

Deci au pierit toate cele de mai sus, toate bibliotecile, arhiva statului, totul.

De ce a avut Stalin nevoie de mitul lui Kutuzov. El a vrut să se descurce propagandistic: Napoleon a plecat – și Hitler va pleca! Barclay nu i se potrivea după nume, iar Kutuzov, care nu era rus prin naștere, i se potrivea atât după față, cât și după nume…

În Rusia, nimic nu se schimbă, iar dacă va fi un alt război, va fi exact la fel. Din nou, dând foc propriilor orașe, o retragere eroică.

Dar inamicul nu va rămâne, va pleca. Și totul va fi la fel.

Dar, este adevărat, în timpul nostru nimeni nu se plimbă prin câmpuri și zăpadă – se poartă războaie comerciale și pe internet.

Puteţi urmări ştirile Timpul.md şi pe Google News!