Al Doilea Război Mondial a fost un război al lui Stalin, care plănuia să captureze întreaga planetă. URSS a vrut să provoace o revoluție mondială în 1939-1945

Monografia lui Sean McMeekin „ Războiul lui Stalin: O nouă istorie a celui de-al doilea război mondial ” a fost publicată în Statele Unite și Marea Britanie. Pentru prima dată în ultimele două decenii, istoriografia occidentală analizează în detaliu și susține teza lui Viktor Suvorov că Uniunea Sovietică pregătea un atac asupra Germaniei în vara anului 1941.

În Rusia și Europa de Est, societatea este împărțită în percepția despre „Spărgătorul de gheață”. Un studiu recent al sociologilor de la Kiev a arătat că doar în vestul Ucrainei majoritatea respondenților credeau că în primăvara și vara anului 1941 Armata Roșie plănuia un atac asupra celui de-al Treilea Reich. Acolo, în Bucovina de Nord, Galiția de Est și Volinia, s-au concentrat principalele forțe ale Primului Eșalon Strategic. Mulți istorici nu sunt de acord cu opinia lui Suvorov și consideră concluziile sale premature.

Ideea principală a noii lucrări a lui McMeekin este deja clară din titlu – Al Doilea Război Mondial a fost un război al lui Stalin, care plănuia să captureze întreaga planetă. Toate celelalte linii ale acestui conflict au fost secundare. Makmekin susține că URSS a vrut să provoace o revoluție mondială în 1939-1945. progresul către acest obiectiv nu este întâmplător. Un istoric american a explicat cum a ajuns la această concluzie.

– Cred că cartea este mai degrabă împărțită într-un număr de motive cheie decât o singură teză. Una este că securitatea colectivă nu a fost niciodată luată în serios de Stalin, deși în Occident se imagina că avea aceeași viziune asupra lumii. Dar rezistența colectivă la Hitler nu a fost neapărat scopul lui Stalin.

El a fost angajat în revizionismul teritorial, dar mai fundamental – ideea sa principală a fost să folosească războiul dintre Hitler și alte puteri pentru extinderea comunismului.

Arăt în detaliu că 1941 este o înfrângere militară sovietică. Cred că principala mea descoperire de arhivă este informația despre planificarea activă a lui Stalin și desfășurarea agresivă a bazelor militare la granița dintre URSS și Germania. Din partea URSS, a existat un antrenament militar pe scară largă, jocuri operaționale de personal. Aveau să-i lovească pe nemți când nu erau pregătiți.

Atât cercetările mele, cât și ale altor istorici nu oferă un răspuns la întrebarea cu privire la data exactă a planului atac sovietic asupra Germaniei. Am studiat Dosarul Special al Biroului Politic. Este clar că trupele sovietice nu erau pregătite de război decât în ​​ultimul moment, mai mult, vedem cum au încercat în panică să-și mascheze aerodromurile și tancurile în ultimul moment. Nu au reușit, nu au reușit. Dacă te uiți la textele planurilor militare, e clar că au avut niște dorințe, dar nu a existat un plan clar. Se așteptau să observe mobilizarea germană, să poată răspunde și să o perturbe: cred că a fost naiv. Nu cred că erau pregătiți. Se poate observa că după invazia germană de la granița de lângă Lublin, Stalin a dat ordinul și, într-o oarecare măsură, au încercat să-și ducă la îndeplinire planul militar. Dar pur și simplu nu a funcționat pentru că nu era prea mult entuziasm pentru asta.

Scriu multe despre Lend-Lease. URSS a întâmpinat mari dificultăți în 1941-42, după o ofensivă germană majoră, au pierdut multe tancuri și avioane. La evacuare, URSS avea fabrici puternice care fabricau avioane și tancuri. Dar întreprinderile lui Stalin nu puteau funcționa la capacitate maximă, iar URSS avea nevoie de ajutor occidental pentru a le menține în funcțiune. Americanii au început să furnizeze camioane, jeep-uri, Studebakers, o mulțime de materii prime, în special aluminiu. Livrările de vehicule au avut un impact major asupra campaniei militare din 1943–45.

Cred că cartea mea va fi mai interesantă pentru publicul american decât pentru cel rus. Bănuiesc că în Rusia aceste informații despre Lend-Lease și despre capacitatea de luptă și mobilizarea armatei sovietice nu vor fi foarte prietenoase. Mi-am dorit foarte mult să vizitez în Rusia, Muzeul Lend-Lease, dar este închis și cred că nu se va mai deschide.

Doi prieteni – Fascistul Ribbentrop și comunistul Stalin.

-Tocmai ai vorbit despre evenimentele din 1941. Dar cartea se numește „Războiul lui Stalin”. Cum vedeți rolul său global?

„Această carte nu este doar despre contradicțiile din 1941. A fost important pentru mine să arăt toate fețele războiului stalinist. În special, consider politica asiatică a lui Stalin din 1931, când Japonia a atacat Manciuria, până în august-septembrie 1945.

Am vrut să arăt că Stalin l-a manipulat într-un anumit fel pe Hitler când a izbucnit războiul în Europa în 1939. Germania nazistă s-a ciocnit inițial cu Polonia, Franța și Marea Britanie. Uniunea Sovietică plănuia să rămână neutră, dar a profitat de oportunitatea și a invadat Polonia la câteva săptămâni după ce germanii au făcut acest lucru. Acesta a fost războiul pe care Stalin și-l dorea cu adevărat! Spera că Germania, Franța și Anglia se vor zdrobi reciproc. Polonezii, pe de altă parte, sperau că Marea Britanie și Franța le vor oferi un sprijin militar mai serios. Polonia a cerut chiar ajutor Uniunii Sovietice, fără să știe că îi promisese deja lui Hitler că va finaliza dezmembrarea Commonwealth-ului. Asta a vrut Stalin. De aceea este atât de interesant ceea ce s-a întâmplat în 1941.

Într-un fel, planul lui Stalin a fost similar pentru Asia. În Asia, a reușit să mențină o neutralitate strictă prin semnarea unui pact în 1941. Neutralitatea este atât de strictă încât au internat chiar mai mulți piloți americani care au aterizat pe teritoriul sovietic după bombardarea Japoniei. În momentul în care URSS a intrat în război în est, americanii, britanicii și chinezii se pregăteau deja să învingă Japonia, iar proviziile Lend-Lease mergeau către URSS și prin Orientul Îndepărtat.

Aici scenariul lui Stalin a funcționat admirabil. Și în Europa, el spera că Hitler și țările occidentale se vor distruge reciproc. Scopul a fost să încurajeze războiul între ei, iar apoi, când războiul îi va slăbi, armata sovietică îi va putea captura.

Hitler a capturat Polonia, Danemarca, Norvegia, Franța cu o viteză uimitoare – în câteva săptămâni. Acest lucru a distrus planurile lui Stalin. Și Hitler a atacat URSS înainte de a fi pregătită. Prin urmare, s-a întâmplat un astfel de dezastru. Și numai cu ajutorul aliaților occidentali, URSS a reușit să facă față acestei situații. Importantă a fost poziția președintelui american Roosevelt, care credea că Germania ar trebui să fie lovită prima. Acest lucru a fost mai important pentru el decât războiul din Asia, unde a început pentru Statele Unite. Părea absurd, dar asta era politica administrației sale: „Germania în primul rând!” Și mai întâi ajută armata lui Stalin în 1941.

-O serie de istorici contestă existența Operațiunii Zăpadă, o provocare a informațiilor sovietice care a înfruntat SUA împotriva Japoniei în 1941 și o consideră o invenție a vanatului veteran KGB Vitaly Pavlov. În carte menționezi aceste intrigi ale agentului sovietic de influență. Care sunt principalele argumente în favoarea a ceea ce a fost „Zăpada”?

O singură sursă mărturisește această operațiune, iar pe această bază este infirmată. Am scris un articol în Wall Street Journal și am primit o mulțime de răspunsuri, iar mulți oameni au fost uimiți de povestea: „Nu am auzit niciodată de ea”. Știm de două decenii că Harry Dexter White – care a fost comandant secund al secretarului Trezoreriei Henry Morgenthau și a scris multe dintre memorandumurile pe care Morgenthau le-a semnat – a furnizat informații sovieticilor, s-a întâlnit cu reprezentanți ai informațiilor sovietice.

Și la urma urmei, nu numai Pavlov, au fost și alții care au raportat acest lucru mai devreme. Iar White a transmis informații nu numai reprezentanților sovietici, ci și comuniștilor americani, agenți de influență, și le-au trimis deja URSS. Acest lucru nu mai este negat și nu numai specialiștii știu că White a fost un agent sovietic. De asemenea, știm că arhitectul economic cheie american care a lucrat cu John Maynard Keynes la întâlnirile care au elaborat ordinea financiară mondială, inclusiv crearea Băncii Mondiale și a FMI, a fost și un agent sovietic.

Se poate discuta amploarea influenței lor la Washington, cât de mult ar putea manipula politica externă a lui Morgenthau și Roosevelt.

Roosevelt a avut propriile sale motive pentru astfel de controale draconice asupra exporturilor către Japonia după invazia Indochinei. Statele Unite au impus Japoniei o interdicție de facto, dacă nu de jure, a petrolului. Roosevelt a acționat în conformitate cu linia pe care o urmase de mult timp. Dar în ceea ce privește agenții sovietici de influență, acest lucru este interesant în sensul că se poate influența politica nu cu jocuri sub acoperire, ci cu acțiuni reale.

Și în cazul lui Harry Dexter White, notele pe care le-a făcut după întâlnirea cu Pavlov, despre care Morgenthau nu știa, au ajuns la președinte. Știm că răspunsul final al SUA la compromisul diplomatic cu Japonia a fost dat pe 26 noiembrie 1941 – așa-numita „ Hull Note ” – și după aceasta conducerea militară japoneză a decis să atace Pearl Harbor, iar White a fost, de fapt, adevăratul autor al acesteia.

Nu avem de ce să ne îndoim că Stalin a avut o poziție clară cu privire la Japonia. Avem stenograme ale discuțiilor lui Stalin cu ministrul de externe japonez Matsuoka în martie-aprilie 1941. Înțelegem de ce Stalin a semnat pactul de neutralitate. Principala realizare a cărții mele este că am putut să combin două povești și să explic modul în care sunt legate între ele. Stalin a semnat pactul de neutralitate, care a îndreptat automat atenția Japoniei către SUA, Marea Britanie și alți jucători din regiunea Pacificului.

– De ce a avut propaganda lui Putin în Occident atât de reușită în a rezolva această sarcină specială – să-l înfățișeze pe Stalin fie ca un paranoic timid care se teme de un atac, fie pur și simplu un tradiționalist care restaura granițele Imperiului Rus?

Nu am surse proprii de informare despre strategia lui Putin sau psihologia oamenilor care lucrează pentru el. Cred că strategia generală este reabilitarea rolului lui Stalin în Marele Război Patriotic, ceva de genul ăsta. Întotdeauna a existat o anumită naivitate în Occident când se uită la Stalin: poate că a fost perceput ca un dictator brutal, dar un aliat în al Doilea Război Mondial. Mulți din Occident nu au încercat să exploreze în detaliu ceea ce își dorea Stalin cu adevărat, întrucât Marea Britanie și Statele Unite erau aliații săi și i-au oferit o asistență serioasă în anii de război, fără să se cufunde în reflecții asupra planurilor lui Stalin. Cred că este important pentru mulți ruși să creadă în realizările erei sovietice – și, dacă au existat, este o victorie asupra lui Hitler în lupta împotriva fascismului. Această poveste este semnificativ răsucită, simplificată, mai ales sub Putin. inteleg de ce: în fiecare țară există ceva asemănător, în Occident există și o versiune a acestei versiuni a „războiului bun”, lăcuită – cu neatenție la o serie de fragmente „incomode”. Cred că nu este atât de greu pentru Putin să susțină această imagine, pentru că mulți ruși vor să creadă asta. Există o privire critică asupra obiectivelor imperialiste ale lui Stalin, a abordării comuniste în politica externă, a viziunii sale binare asupra lumii. Dar cred că majoritatea oamenilor nu vor să se gândească serios la asta și văd o versiune retușată a poveștii. Și repet, avem o versiune similară în Occident și, într-o oarecare măsură, versiunea lui Putin despre războiul lui Stalin coincide destul de bine cu versiunea occidentală a „războiului bun”. Și este destul de greu să treci peste. Există o privire critică asupra obiectivelor imperialiste ale lui Stalin, a abordării comuniste în politica externă, a viziunii sale binare asupra lumii. Dar cred că majoritatea oamenilor nu vor să se gândească serios la asta și văd o versiune retușată a poveștii. Și repet, avem o versiune similară în Occident și, într-o oarecare măsură, versiunea lui Putin despre războiul lui Stalin coincide destul de bine cu versiunea occidentală a „războiului bun”. Și este destul de greu să treci peste. Există o privire critică asupra obiectivelor imperialiste ale lui Stalin, a abordării comuniste în politica externă, a viziunii sale binare asupra lumii. Dar cred că majoritatea oamenilor nu vor să se gândească serios la asta și văd o versiune retușată a poveștii. Și repet, avem o versiune similară în Occident și, într-o oarecare măsură, versiunea lui Putin despre războiul lui Stalin coincide destul de bine cu versiunea occidentală a „războiului bun”. Și este destul de greu să treci peste.

– Teroarea stalinistă este cunoscută în egală măsură în Rusia și în Occident. Mulți istorici ruși și destul de mulți oameni din Rusia recunosc agresivitatea strategiei de politică externă a lui Stalin. În Occident, concluzia lui Suvorov că Stalin a vrut să-l atace pe Hitler în 1941 a fost recunoscută de un număr foarte mic de oameni, aproape nimeni. De ce? Este propaganda lui Putin mai puțin eficientă în această problemă în Rusia decât în ​​Occident?

Buna intrebare. Cred că există o anumită ignoranță în Occident, Icebreaker a fost în general respins de istoricii profesioniști. Mulți savanți au petrecut mult timp prezentând o viziune bine stabilită asupra politicii externe a lui Stalin, asupra obiectivelor războiului său, subliniind că și Stalin a fost nedumerit de atacul lui Hitler, „Barbarossa” a devenit un șurub din senin pentru el.

Este dificil pentru istoricii occidentali să studieze acest aspect în detaliu; nu le este ușor să obțină acces la arhivele rusești și sursele de studiu de acolo. Chiar și după ce au fost publicate multe documente – de exemplu, în volumul ” 1941 ” – au rămas întrebări. Istoricii occidentali de autoritate precum David Glantz și Gabriel Gorodetsky resping această teză și nu a intrat niciodată cu adevărat în contextul general al istoriografiei occidentale. Dar a fost luat în considerare serios de Ewen Maudsley , istoricul diplomației, și de Richard Raack, ambii istorici care au fost dispuși să exploreze problema. Cu toate acestea, consensul general este absurd, majoritatea din Occident respinge această descoperire.

Există și o anumită pasivitate, mulți pur și simplu urmează autoritățile. Și în Rusia și într-o serie de țări din Europa de Est, dezbaterile despre acest lucru au loc de trei decenii, mulți oameni studiază această problemă cu atenție, analizează dovezi, dovezi și discută în detaliu.

-Și care sunt rădăcinile unor idei atât de persistente ale multor reprezentanți ai lumii academice occidentale că Uniunea Sovietică a fost pașnică?

Cred că naivitatea și pasivitatea te fac să urmezi ceea ce pretindea propaganda sovietică. Ce au relatat Pravda sau TASS, discursurile lui Molotov, ce au spus publicului Stalin și Litvinov despre politica externă. Poziția oficială a Uniunii Sovietice a primit încredere de mulți oameni naivi din Occident. Desigur, este necesar să se examineze dovezile pentru a aborda mai critic afirmațiile propagandei sovietice. Și vom găsi ceea ce oamenii credeau în acele vremuri și în literatura istorică actuală. Mulți istorici au fost prea leneși să vadă propaganda și să o aprecieze.

Există, de asemenea, o proiecție semnificativă – mulți oameni din Occident se temeau de Hitler și sperau în securitatea colectivă: trebuie să existe un tratat comun care să țină Germania de agresiune și se presupunea că și URSS a vrut acest lucru, Stalin, Litvinov și Molotov văd că lumea în același mod. Nu s-a înțeles că URSS era o putere revizionistă, ca cel de-al treilea Reich, și susținea că țările baltice, Finlanda, estul României, nu recunosc granițele Poloniei, doreau să obțină o parte din pământul din Orientul Îndepărtat. Toate acestea ar trebui examinate critic, privind documentele și cred că puțini oameni sunt pregătiți să facă asta.

Când și de ce ați început să colectați materiale pentru această carte?

-Am fost mereu interesat de acest subiect, încă de la școală. Am început să investighez serios această problemă în urmă cu cinci sau șase ani. Înainte de asta, am petrecut mult timp studiind Primul Război Mondial. Când a apărut cartea lui Suvorov, am auzit despre ea și am urmărit puțin discuțiile din jurul ei. La acea vreme, eu însumi eram puțin intimidat de radicalitatea tezei sale. Era relativ nou pentru istoriografia în limba engleză – adevărata politică a lui Stalin. Istoricul american Richard Raack a scris mai multe articole serioase pe acest subiect și a făcut cercetări ample în arhivele diplomatice americane și germane. De asemenea, aș dori să menționez munca lui Meltyukhov și Solonin. Ewen Maudsley, unul dintre cei mai importanți istorici militari occidentali, a lucrat intens pe acest subiect, iar munca sa m-a influențat, în special cartea sa despre Frontul de Est.

Un alt aspect al poveștii este spionajul sovietic, activitățile agenților de influență la Washington. Este semnificativ faptul că cunoscutul dizident Vladimir Bukovsky a participat la discuția despre acest lucru. Nikolai Tolstoi, care a studiat politica externă stalinistă, în special perioada Pactului Molotov-Ribbentrop, dezvoltă o teorie foarte interesantă despre cauzele masacrului de la Katyn, legându-l de invazia Finlandei și de planurile franco-britanice pentru un posibil bombardament al Câmpurile petroliere sovietice din Baku. Cartea sa „Războiul secret al lui Stalin”, apărută la începutul anilor 1980, a avut o anumită influență asupra mea.

– De obicei, profesorii, când scriu o carte, parcurg prevederile ei principale în prelegeri și seminarii. Cum ți-au perceput studenții americani ideile?

„ Colegiul Bard, unde predau, nu este o universitate de cercetare tipică, nu avem studenți absolvenți. Dar există programe de master pentru profesorii de istorie -elevi care doresc să devină profesori buni. Desigur, am prezentat unele părți din munca mea la prelegeri și seminarii de-a lungul anului, la cursuri despre istoria sovietică și istoria celui de-al Doilea Război Mondial. Feedback-ul a fost pozitiv, mulți studenți au dorit să exploreze evenimentele din 1941, planurile militare ale lui Stalin, planurile de mobilizare. Elevii au fost surprinși de informațiile pe care le-am dat. Cred că istoria sovietică este ceva puțin cunoscut de studenții americani, ei vin cu credințe și idei din liceu, mass-media și filme. Sunt surprinși de abordarea generală a subiectului pe care îl prezint. Și, cred că toți cărora le prezint faptele despre împrumut-închiriere sunt surprinși de amploarea și varietatea acestor livrări. Am primit feedback critic de la studenți, ceea ce este grozav pentru că pot pune întrebări interesante,

Nu este întotdeauna posibil să explicăm clar de ce americanii au ajutat atât de mult URSS

Cred că studenții mei nu sunt diferiți de cititorii mei, care sunt interesați de multe lucruri. De exemplu, politica internațională de la sfârșitul anilor 1930, sau războiul civil spaniol, despre care am scris și eu, sau strategia lui Stalin în Asia. Sunt multe întrebări despre ce s-a întâmplat în 1941, dacă Stalin știa sau nu despre planurile de atac ale lui Hitler, dacă URSS era mai pregătită pentru război, cum a acționat Stalin, la ce se aștepta și ce s-ar fi întâmplat dacă Hitler nu ar fi atacat. Studenții americani sunt interesați de istoria Pearl Harbor și cine a atacat primul și dacă URSS a jucat vreun rol în atacul Japoniei în Statele Unite. Mulți americani sunt interesați de asta. Ca și în cazul Lend-Lease, de exemplu, există întrebări: de ce s-a făcut acest lucru, care a fost scopul acestei politici?

Nu este întotdeauna posibil să explicăm clar de ce americanii au ajutat atât de mult URSS. În primele etape ale războiului din 1941–42, au vrut pur și simplu să mențină Uniunea Sovietică în război, dar de ce au mărit atât de radical ajutorul în 1943? Consilierul lui Roosevelt Lend-Lease a fost Harry Hopkins, dar nu am putut să răspund la întrebarea dacă acest lucru era de importanță strategică. Elevii pun întrebările potrivite, deși la unele nu pot răspunde fără echivoc și rapid.

-Cine a finanțat lucrarea la carte?

-Proiectul meu nu a primit sprijin oficial din partea instituțiilor de stat sau nestatale. Colegiul Bard are propria sa fundație de cercetare, pentru care granturile pot fi aplicate o singură dată de către tot personalul. Avem un buget mic: pentru toate călătoriile am primit doar jumătate din fondurile solicitate. Acest lucru mi-a limitat oportunitățile, a trebuit să plătesc din buzunarul meu pentru unele excursii. Scopul grantului a fost de a sprijini cercetarea acțiunilor lui Stalin în timpul războiului și rolul Lend-Lease în aprovizionarea armatei lui Stalin. Mulți istorici economici au spus că a jucat un rol mic, că armata nu era foarte dependentă de provizii și am vrut să mă uit la cifre. În multe privințe, am fost sprijinit de angajatorul meu, care mi-a plătit călătoriile în Rusia, Bulgaria și Franța. Cu toate acestea, am reușit să fac cea mai mare parte a cercetării la fața locului, nu departe de facultate, în bibliotecă, unde sunt lucrări de Harry Hopkins. Unele dintre materiale se află în Washington. De asemenea, am călătorit mult la bibliotecile regionale.

-În ce arhive rusești ați reușit să obțineți mai mult decât vă așteptați și în care – mai puțin?

A fost foarte greu să intri în arhivele militare și diplomatice și acolo nici măcar nu te poți uita la inventar. Puteți numi doar subiectele care vă interesează, iar angajații înșiși selectează și vă aduc documentele. Și aceste documente nu sunt întotdeauna utile. Dar am găsit documente uimitoare despre politica externă sovietică, care s-au ocupat de revizionismul teritorial al URSS, așa-numita securitate colectivă. La asta mă așteptam și chiar mai mult – e bine că s-a confirmat. În RGASPI am găsit o mulțime de materiale interesante. Deși fondul Stalin este bine cunoscut cercetătorilor, au fost publicate multe volume, acolo am găsit materiale noi: de exemplu, documente din Dosarul Special al Biroului Politic -despre care a deliberat în ultimele săptămâni pașnice ale anului 1941. Deși au fost descoperite, mulți cercetători nu au putut ajunge la ele și să lucreze cu ei cu atenție. Este o resursă bogată și foarte impresionantă.

Corespondența personală a lui Molotov și Stalin, detaliile negocierilor de la Berlin, la care au participat Molotov și Hitler în noiembrie 1940, fac posibilă vizualizarea comunicării lor în timp real, totul este programat pe minut. RGAE este o arhivă economică și, fără să mă aștept, am găsit acolo documente pe care mă așteptam să le găsesc în altă parte: de exemplu, documente de la NKVD privind construcția de aerodromuri în 1941 și am rămas șocată de cât de mișto este acest material! Deci informațiile din diferite arhive s-au completat reciproc.

Alexander Gogun