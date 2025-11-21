Populația strânge cureaua: S-au redus creditele de consum și imobiliare

Piața creditării a înregistrat o încetinire în luna octombrie 2025, potrivit datelor publicate de Banca Națională a Moldovei. Volumul total al creditelor noi acordate a constituit 7,04 miliarde lei, în scădere cu 2,7% față de luna precedentă. Cele mai solicitate împrumuturi rămân cele în moneda națională, care au reprezentat 71,1% din total, însumând 5,0 miliarde lei, însă și acestea s-au redus cu 3,6% față de septembrie.

Din perspectiva termenelor, creditele acordate pe 2–5 ani au dominat structura portofoliului, având o pondere de 53,7%, iar împrumuturile pentru persoanele juridice cu aceste maturități au reprezentat 32,7% din totalul creditelor noi.

Rata medie nominală la creditele în lei a continuat să se ajusteze în jos, diminuându-se cu 0,13 puncte procentuale până la 9,22%, în timp ce dobânzile la creditele în valută s-au majorat ușor, cu 0,10 puncte procentuale (p.p.), ajungând la 5,26%.

În luna raportată, persoanele fizice au contractat împrumuturi în volum de 2,43 miliarde lei, în scădere cu 2,2% față de septembrie. Din acest total, 61,6% au fost credite de consum. Majoritatea acestor împrumuturi — 1,34 miliarde lei — au fost acordate în lei, cu maturități între 2 și 5 ani.

Creditele imobiliare au deținut 37,9% din totalul creditelor contractate de populație și au fost accesate preponderent în moneda națională. Rata medie la creditele de consum în lei a coborât ușor la 11,02% (– 0,05 p.p.), iar cea pentru creditele imobiliare a scăzut la 8,17% (– 0,04 p.p.).

Persoanele juridice au contractat în octombrie credite în valoare totală de 4,48 miliarde lei, cu 3,9% mai puține față de luna precedentă. Societățile comerciale nefinanciare au reprezentat principala categorie de clienți corporativi, cu o pondere de 94,1% în totalul creditelor noi acordate companiilor, echivalentul a 59,9% din totalul creditelor noi la nivelul întregii economii.

Rata medie la creditele pentru companii în moneda națională a scăzut semnificativ, cu 0,29 p.p., până la 8,46%, în timp ce rata aferentă creditelor în valută a crescut la 5,26%, marcând o ajustare pozitivă de 0,10 p.p.