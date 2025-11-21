Platforma TUX, investigată în Parlament. Poliția, acuzată că nu a prevenit fraudele

O Comisie de anchetă care să investigheze activitatea platformei TUX ar putea fi constituită în Parlament, după ce deputații din fracțiunea Democrația Acasă au înregistrat, în data de 20 noiembrie, un proiect de hotărâre în acest sens.

Potrivit documentului, Comisia va fi formată din președinte, vicepreședinte, secretar și membri, și va avea drept scop analiza detaliată a funcționării platformei, incluzând structura TUX, mecanismul de plată, promisiunile de câștig, modul de recrutare, depunerile utilizatorilor și blocarea retragerilor.

Comisia va colabora cu toate autoritățile responsabile de domeniu și va audia persoanele și entitățile implicate. Se propune ca, în termen de 60 de zile, Parlamentul să primească raportul final cu concluzii și recomandări legislative și instituționale menite să prevină apariția unor scheme similare.

Nota informativă atașată proiectului menționează suspiciuni rezonabile că autoritățile, precum CNPF, BNM, Poliția și Procuratura, nu au acționat preventiv, în ciuda semnalelor de alarmă privind profituri garantate, bonusuri de recrutare și lipsa licenței platformei.

Ancheta ar urma să estimeze și prejudiciile suportate de cetățeni, inclusiv numărul persoanelor afectate și sumele pierdute, și să analizeze eventualele mecanisme de despăgubire.

„Autoritățile moldovene au confirmat primirea de sesizări. CNPF a subliniat că prestarea de servicii cu active virtuale este interzisă în Republica Moldova, deci platforma ar fi operat fără licență. În același timp, numărul plângerilor formale era relativ scăzut, ceea ce ridică întrebări legate de încrederea păgubiților, gradul de informare și rezolvare a acestor cazuri”, indică autorii proiectului în nota informativă.

Deputații subliniază că raportul Comisiei va oferi recomandări legislative și instituționale, menite să consolideze încrederea în piața financiară și cripto, dar și să prevină fraude similare în viitor.

Anterior, șeful CNPF, Dumitru Budianschi, a declarat că instituția a primit doar cinci plângeri de la cetățenii care reclamă prejudicii în cazul schemei TUX și avertizează că șansele de recuperare a banilor sunt extrem de mici.

În dosarul TUX au avut loc 28 de percheziții pe întreg teritoriul țării, iar în urma descinderilor au fost reținute cinci persoane, inclusiv liderii platformei, Antonina și Valentin Samoilă. Rulajul total al platformei în Republica Moldova este estimat la circa 48 de milioane de euro, ceea ce face din cazul TUX unul dintre cele mai mari scandaluri financiare din ultimii ani.