Clădirea Primăriei Chișinău va trece printr-un amplu proces de restaurare

Clădirea Primăriei municipiului Chișinău va fi renovată, iar lucrările vor viza în special acoperișul și fațada edificiului. Potrivit edilului Capitalei, Ion Ceban, licitațiile au fost lansate, iar intervențiile vor fi realizate etapizat.

Ion Ceban a precizat că nu este vorba despre lucrări cosmetice, ci despre intervenții ample de reabilitare și restaurare. Potrivit lui, proiectul reprezintă o asumare și o muncă responsabilă pentru întreaga echipă municipală.

Clădirea Primăriei municipiului Chișinău este monument de arhitectură și istorie de însemnătate națională. Edificiul a fost construit la începutul secolului XX, după o inițiativă a primarului Carol Schmidt și a găzduit cândva Duma orășenească.

Proiectul clădirii a fost elaborat de arhitectul orașului, Mitrofan Elladi, cu participarea arhitectului Alexandru Bernardazzi. Construcția a fost finalizată în 1901. În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, edificiul a fost grav deteriorat, fiind reconstruit ulterior, după fotografiile de epocă.