Drumuri și terenuri inundate de apă la Ungheni: Cum arată Lacul Delia după ploi

Ploile abundente din noaptea trecută au provocat inundații și creșteri semnificative ale nivelului apei în mai multe regiuni din Republica Moldova. Imagini surprinse cu drona de Igor Diaconescu arată amploarea efectelor produse în zona Lacului Delia din Ungheni.

Potrivit fotografiilor publicate, apele s-au revărsat peste drumuri, terenuri și gospodării din apropierea lacului. În unele zone se observă porțiuni întinse acoperite de apă și urme ale viiturilor provocate de precipitațiile torențiale.

Imaginile surprind și debitul puternic al apei în apropierea barajului, după ce nivelul lacului a crescut considerabil în urma ploilor.

Mai multe drumuri din zonă au fost afectate, iar terenurile agricole și spațiile din apropierea gospodăriilor au fost inundate.

De menționat că autoritățile au intervenit în ultimele ore în mai multe localități afectate de intemperii, în special în raioanele Călărași și Ungheni, unde au fost raportate viituri, automobile luate de ape și gospodării inundate.

Salvatorii și echipele de intervenție continuă monitorizarea situației, iar cetățenii sunt îndemnați să evite zonele inundate și să respecte recomandările autorităților.