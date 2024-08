O nouă hartă evidențiază țările care consumă cea mai multă carne, identificând cei mai mari consumatori din lume și detaliind modul în care consumul variază pe glob. Influențată de preferințele alimentare, de valorile religioase și culturale și de nivelurile generale ale alimentelor consumate, cantitatea de carne consumată de diferite țări variază foarte mult, scrie Newsweek.

Pe baza datelor Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură, World Population Review a întocmit clasamentul țărilor care consumă cea mai mare cantitate de carne pe cap de locuitor, prezentat pe harta de mai jos. În timp ce nivelurile de carne consumată se corelează în mare măsură cu cantitatea totală de alimente consumate, există câteva valori aberante semnificative.

Hong Kong, cu 136,31 kilograme pe cap de locuitor, mănâncă anual mai multă carne decât orice altă țară din lume. Cetățenii săi au o predilecție deosebită pentru carnea de porc și de pui, care reprezintă peste 80 % din carnea consumată, deoarece acestea reprezintă un element de bază al bucătăriei cantoneze. Pe lângă faptul că este cel mai mare iubitor de carne, Hong Kong consumă, de asemenea, mai multă carne de porc decât orice altă țară, cu 55,24 kilograme pe cap de locuitor anual. Israelul consumă cele mai multe păsări de curte, cu 64,9 kilograme, în timp ce locuitorii Kazahstanului consumă cel mai mult miel, cu 8,5 kilograme pe persoană în fiecare an.

Cu toate acestea, potrivit unui studiu realizat în 2018 de departamentul de Științe ale Pământului al Universității din Hong Kong, dragostea Hong Kong-ului pentru carne este principalul factor care contribuie la emisiile disproporționat de mari de gaze cu efect de seră ale orașului-stat. Autorii au evidențiat modul în care modificarea dietei bogate în carne a Hong Kong-ului cu una „în conformitate cu orientările guvernamentale în materie de nutriție” ar putea duce la o reducere cu 67% a emisiilor legate de creșterea animalelor și ar contribui la atingerea de către țară a obiectivelor stabilite în Planul său de acțiune pentru climă 2030. Statele Unite ocupă locul al doilea, cu un consum anual de 128,63 kilograme pe cap de locuitor. Poziția sa pe listă nu este surprinzătoare, având în vedere că aportul caloric zilnic pe cap de locuitor al Americii (3 911) este mai mare decât al oricărei alte țări, potrivit organizației de cercetare Out World in Data, cu sediul la Universitatea Oxford. Statele Unite sunt urmate îndeaproape de Australia, cu 121,53 kilograme pe cap de locuitor, și Mongolia, cu 111,56 kilograme. Argentina mănâncă 110,16 kilograme pe cap de locuitor pe an, conform World Population Review, situându-se pe locul cinci în lume în ceea ce privește consumul global de carne. Țara consumă mai multă carne de vită decât oricare alta, iar friptura sa este recunoscută ca fiind una dintre cele mai bune din lume. Cu toate acestea, inflația de trei cifre, recesiunea și sărăcia în creștere au forțat argentinienii să își reducă consumul de carne de vită. Conform forumului economic Rosario Board of Trade, consumul de carne de vită din Argentina în 2024 ar urma să scadă la cel mai scăzut nivel de la începutul înregistrărilor în 1914. Pajiștile întinse ale Argentinei oferă un mediu ideal pentru creșterea vitelor, însă sectorul zootehnic își pune amprenta și asupra ambițiilor țării de a rămâne neutră din punct de vedere al emisiilor de dioxid de carbon și asupra perspectivelor economice. În iunie, Institutul argentinian de promovare a cărnii de vită a adoptat un nou sistem de certificare pentru a se asigura că toată carnea de vită exportată din țară a fost produsă fără nicio defrișare. Această măsură anticipează un nou regulament al Uniunii Europene, care urmează să intre în vigoare în decembrie și care impune ca toate produsele consumate pe piața UE să fie produse într-un mod durabil. Această analiză cartografică a consumului global de carne nu numai că evidențiază preferințele alimentare regionale, dar ridică și întrebări importante cu privire la durabilitate și la viitorul alimentelor. Pe măsură ce lumea se confruntă cu schimbările climatice și cu degradarea mediului, înțelegerea și eventuala modificare a modelelor de consum de carne ar putea juca un rol crucial în atenuarea pagubelor.

