CNA a depistat nereguli grave la MoldATSA: Peste 33 de persoane angajate fără concurs și premii acordate fără criterii de performanță

Centrul Național Anticorupție a finalizat procedura de evaluare a integrității instituționale la Întreprinderea de Stat pentru Utilizarea Spațiului Aerian și Deservirea Traficului Aerian „MoldATSA”, desfășurată în conformitate cu prevederile Legii nr. 325/2013 privind evaluarea integrității instituționale.

Evaluarea a vizat mecanismele interne de asigurare a integrității instituționale, nivelul de implementare a măsurilor de prevenire a corupției, precum și identificarea vulnerabilităților și riscurilor de corupție specifice activității întreprinderii.

„Raportul de evaluare relevă existența unor deficiențe semnificative în procesul de recrutare și angajare a personalului. CNA a constatat că normele interne permit administratorului să decidă discreționar organizarea sau neorganizarea concursurilor pentru ocuparea funcțiilor vacante, situație care afectează principiile transparenței, egalității de șanse și meritocrației. În perioada 2023–2024, în cadrul întreprinderii au fost angajate 33 de persoane fără organizarea concursurilor publice, iar pentru niciuna dintre acestea nu a fost solicitat certificatul de cazier privind integritatea profesională, deși această obligație este prevăzută de legislație. Totodată, au fost identificate cazuri de ocupare a funcțiilor de conducere prin metoda „căutării directe”, fără proceduri transparente și criterii obiective de selecție.

Evaluarea a evidențiat și vulnerabilități în procesul de acordare a premiilor și stimulentelor salariale. Mecanismele interne nu prevăd criterii clare și măsurabile de performanță, ceea ce creează premise pentru acordarea discreționară a beneficiilor financiare. Au fost constatate situații în care premiile au fost acordate pentru activități ce fac parte din atribuțiile obișnuite de serviciu, precum și cazuri în care persoane implicate în aprobarea acestor beneficii au fost, concomitent, beneficiare ale lor.

CNA a identificat, de asemenea, practici defectuoase privind cumulul funcțiilor. Unii angajați au exercitat simultan atribuțiile a două sau chiar trei funcții pe perioade îndelungate, de până la nouă luni, fără inițierea procedurilor de ocupare a posturilor vacante, ceea ce depășește caracterul temporar și excepțional al acestui mecanism și poate genera riscuri de utilizare ineficientă a resurselor financiare.

În domeniul dezvoltării profesionale, raportul consemnează deficiențe în planificarea și justificarea instruirilor. Au fost identificate participări repetate la cursuri cu tematici similare, inclusiv în locații externe costisitoare, deși existau alternative gratuite sau cu costuri reduse oferite la nivel național ori prin EUROCONTROL. Printre exemplele constatate se numără un curs de limba engleză (nivel începător) desfășurat în Marea Britanie, cu un cost de aproximativ 106 mii de lei. Totodată, în primele nouă luni ale anului 2025, întreprinderea a cheltuit circa 9 milioane de lei pentru instruirea personalului.

În ceea ce privește domeniul achizițiilor publice, CNA a constatat vulnerabilități privind transparența și integritatea procedurilor, inclusiv planificarea defectuoasă a achizițiilor, segmentarea unor contracte, utilizarea insuficientă a mecanismelor concurențiale și existența unor practici susceptibile de a favoriza anumiți operatori economici.

În vederea diminuării riscurilor de corupție și consolidării climatului de integritate instituțională, CNA a înaintat un set de recomandări obligatorii, care vizează revizuirea cadrului normativ intern, transparentizarea proceselor de recrutare și achiziții, eficientizarea gestionării resurselor financiare și consolidarea mecanismelor de prevenire și control intern”, se arată în comunicatul CNA.

Procedura de evaluare a integrității instituționale la Î.S. „MoldATSA” a fost desfășurată în perioada octombrie 2025 – iunie 2026.