Coaliția Youth Strike continuă mobilizarea împotriva reînarmării, după proteste în peste 27 de țări

Coaliția internațională Youth Strike, care reunește peste 50 de organizații de tineri și studenți, anunță că va continua mobilizarea împotriva militarizării și a reînarmării, după protestele din 20 noiembrie organizate în peste 27 de țări, transmite hotnews.ro.

Coaliția internațională Youth Strike, care reunește peste 50 de organizații de tineri și studenți, anunță că va continua mobilizarea împotriva militarizării și a reînarmării, după protestele din 20 noiembrie organizate în peste 27 de țări, transmite hotnews.ro.

Organizatorii susțin că aproximativ un milion de tineri și studenți au participat la acțiuni în circa 400 de orașe, estimare a coaliției neconfirmată independent.

Coaliția cere redirecționarea fondurilor de înarmare către educație, sănătate, locuințe și servicii publice și critică planul european Readiness 2030, care urmărește mobilizarea a până la 800 de miliarde de euro pentru apărare.

Una dintre țintele principale ale criticilor este acest plan, redenumit din ReArm Europe.

Sursa: Redacția timpul.md