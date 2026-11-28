Peste 1.000 de tone de sare tehnică, împrăștiate pe drumurile afectate de ninsori

Administrația de Stat a Drumurilor (ASD) a mobilizat 117 utilaje speciale și 91 de muncitori rutieri pentru lucrările de întreținere a drumurilor, după ninsorile înregistrate în nordul, centrul și sudul țării.

Administrația de Stat a Drumurilor (ASD) a mobilizat 117 utilaje speciale și 91 de muncitori rutieri pentru lucrările de întreținere a drumurilor, după ninsorile înregistrate în nordul, centrul și sudul țării.

În urma precipitațiilor au fost împrăștiate peste 1.000 de tone de sare tehnică și peste 60 de tone de material antiderapant.

Echipele patrulează traseele naționale pentru a preveni formarea poleiului, iar pe parcursul perioadei monitorizate nu au fost raportate drumuri blocate sau accidente rutiere.

Potrivit meteorologilor, temperatura aerului va scădea treptat în următoarele zile, iar minimele ar putea coborî până la -8 grade în nopțile următoare.

Sursa: Redacția timpul.md