Cod Galben de instabilitate atmosferică: Se așteaptă ploi cu descărcări electrice

Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu (AMM) a emis pentru azi Cod Galben de instabilitate atmosferică, valabil în intervalul orelor 13:00–23:00.

Pe arii extinse se prevăd ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice, izolat averse puternice (15–30 l/m²) cu grindină și vijelii în rafale de până la 15–20 m/s.

Potrivit hărții emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, fenomenul vizează întreg teritoriul Republicii Moldova.

Totodată, autoritățile avertizează că în timpul manifestării fenomenelor prognozate sunt posibile acumulări de apă pe drumuri, reducerea vizibilității și perturbări temporare ale traficului rutier.