Scandalul salariilor de la Moldatsa: APP anunță că banii ar putea fi recuperați

Agenția Proprietății Publice (APP), în calitate de fondator al Moldatsa, a anunțat inițierea unui control detaliat privind respectarea cadrului normativ în procesul de salarizare din cadrul întreprinderii de stat.

Verificările vor fi efectuate de Comisia de cenzori a Moldatsa, iar dacă vor fi constatate depășiri ale limitelor prevăzute de actele normative, APP susține că va insista asupra recuperării sumelor achitate nejustificat, în conformitate cu legislația în vigoare.

Decizia vine după apariția în spațiul public a informațiilor privind salariile încasate de Anastasia Taburceanu în cadrul Moldatsa, după ce o investigație jurnalistică a arătat că aceasta ar fi ridicat peste un milion de lei în mai puțin de un an, subiect care a stârnit reacții și întrebări în rândul opiniei publice.

În acest context, APP a solicitat noii conduceri a Moldatsa să analizeze politicile interne de salarizare și să se asigure că acestea sunt aplicate în deplină conformitate cu legislația și cu principiile unei gestionări responsabile a resurselor financiare.

Potrivit Agenției, este necesară o evaluare obiectivă și completă a situației, iar controlul este deja în desfășurare și urmează să fie finalizat, estimativ, în următoarele trei săptămâni.

Ulterior, în funcție de constatările făcute, APP anunță că va întreprinde măsurile necesare și, dacă va fi cazul, va sesiza autoritățile competente.

Totodată, Agenția a ținut să precizeze că stabilirea salariilor în cadrul Moldatsa ține exclusiv de competența conducerii executive a întreprinderii.

Instituția subliniază că fondatorul nu aprobă salariile individuale ale angajaților și nu intervine în activitatea operațională, ci monitorizează doar indicatorii generali de activitate, inclusiv nivelul salariului mediu, așa cum procedează și în cazul altor întreprinderi de stat sau societăți comerciale în care statul este fondator ori acționar.

APP a menționat că apreciază rolul esențial al Moldatsa în asigurarea siguranței navigației aeriene și consideră firesc ca specialiștii dintr-un domeniu cu un grad ridicat de responsabilitate să fie remunerați corespunzător riscurilor și sarcinilor pe care le au.

Cu toate acestea, instituția insistă că sistemul de salarizare trebuie să respecte strict limitele prevăzute de legislație, inclusiv prevederile Hotărârii Guvernului nr. 743/2002.

Până la finalizarea verificărilor, APP face apel la prudență în distribuirea informațiilor privind salariile din cadrul Moldatsa și subliniază că concluziile oficiale trebuie să fie bazate pe date verificate și cifre exacte, nu pe presupuneri sau informații incomplete.

Totodată, Agenția Proprietății Publice a anunțat că a transmis solicitări similare și către comisiile de cenzori din cadrul altor 21 de societăți cu capital de stat, pentru a analiza modul de gestionare a resurselor financiare, inclusiv salarizarea angajaților.

Datele publicate arată că, în mai puțin de un an, veniturile acumulate de Taburceanu la Moldatsa ar fi depășit pragul de un milion de lei.

Remunerația și circumstanțele angajării sale au generat dezbateri, în special în contextul statutului de întreprindere de stat al Moldatsa și al nivelului salarial raportat.