Condamnările la CtEDO au costat Moldova 23 milioane de euro. Cele mai scumpe cauze

Republica Moldova a plătit peste 23,4 milioane de euro în urma condamnărilor la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO) de la aderarea la Convenția Europeană a Drepturilor Omului, în anul 1997, și până la sfârșitul anului 2025. Informațiile au fost oferite de Ministerul Justiției, într-un răspuns transmis presei.

Potrivit datelor oficiale, până la 31 decembrie 2025, CtEDO a emis 664 de hotărâri în dosare care au vizat Republica Moldova. În 576 dintre acestea, judecătorii europeni au constatat cel puțin o încălcare a drepturilor garantate de Convenție sau de protocoalele sale adiționale.

Valoarea totală a despăgubirilor stabilite de Curte, inclusiv în urma acordurilor de soluționare amiabilă și a declarațiilor unilaterale, a ajuns la 23,4 milioane de euro. Ministerul Justiției precizează că toate aceste sume au fost achitate integral până la finele anului trecut.

Printre cele mai frecvente încălcări constatate de CtEDO în cauzele împotriva Republicii Moldova se numără nerespectarea dreptului la un proces echitabil, inclusiv durata excesivă a procedurilor judiciare și neexecutarea hotărârilor instanțelor, încălcarea interdicției torturii și a tratamentelor inumane sau degradante, încălcarea dreptului la libertate și siguranță, a dreptului la proprietate și a dreptului la un recurs efectiv.

Cea mai mare sumă achitată de statul moldovean în urma unei condamnări la CtEDO a fost de 7,26 milioane de euro, în dosarul „Dacia S.R.L. contra Moldovei”, soluționat în 2009.

Pe locul al doilea se situează cauza „Unistar Ventures GmbH contra Moldovei”, din 2008, pentru care Republica Moldova a fost obligată să plătească peste 6,7 milioane de euro.

În topul celor mai costisitoare condamnări se regăsește și cauza „Ojog și alții contra Moldovei”, în care CtEDO a dispus acordarea unor despăgubiri de 3,63 milioane de euro. Alte dosare importante sunt „Oferta Plus S.R.L. contra Moldovei”, cu peste 2,5 milioane de euro, și „Fabrica de zahăr din Ghindești S.A. contra Moldovei”, pentru care Curtea a stabilit despăgubiri de două milioane de euro.

În celelalte cauze incluse în clasamentul celor mai mari despăgubiri, sumele achitate de Republica Moldova au variat între aproximativ 219.000 și 520.000 de euro.