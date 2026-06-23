Un angajat al Inspectoratului Național de Probațiune, depistat cu 970.000 de lei nejustificați

Un funcționar public și un membru de familie au fost prinși cu avere nejustificată în mărime totală de 971.803 lei.

Diferența a fost constatată între averea deținută, veniturile obținute și cheltuielile realizate pentru perioada anilor 2017-2025, anunță Autoritatea Națională de Integritate (ANI).

În baza acestui act de constatare, cauza va fi transmisă în instanța de judecată competentă spre examinare, în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate.

„După rămânerea definitivă a actului de constatare, subiectul va fi decăzut din dreptul de a exercita anumite funcții pentru o perioadă de trei ani cu înscrierea în Registrul de stat al persoanelor care au interdicție de a ocupa funcții prevăzute de Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale”, au precizat reprezentanții Autorității Naționale de Integritate, menționând că actul de constatare poate fi contestat în modul stabilit.