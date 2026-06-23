Ion Ceban: Noua politică fiscală a Guvernului ar putea lovi dur bugetul Chișinăului

Conducerea municipiului Chișinău susține că proiectul politicii fiscale pentru anul 2027 ar putea reduce veniturile bugetului local cu circa un miliard de lei anual și ar afecta autonomia financiară a administrației publice locale. Declarațiile au fost făcute în cadrul unui eveniment public dedicat impactului deciziilor guvernamentale asupra autonomiei financiare a APL, organizat de Primăria Chișinău.

Potrivit primarului Capitalei, Ion Ceban, cea mai mare parte a pierderilor ar putea fi generată de modificarea mecanismului de repartizare a impozitului pe venitul persoanelor fizice. Alte diminuări sunt estimate la circa 52 de milioane de lei din eliminarea taxei pentru amenajarea teritoriului, șapte milioane de lei din plafonarea taxei pentru publicitate și 23 de milioane de lei din plafonarea taxei pentru cazare.

Edilul a mai declarat că majorarea cotei TVA de la 8% la 20% pentru anumite categorii de produse și servicii ar putea genera scumpiri în sectoare precum HoReCa, agricultură și pe piața medicamentelor, precum și creșterea costurilor locuințelor.

Viceprimarul Ilie Ceban, responsabil de domeniile juridic, administrativ și urbanism, a criticat eliminarea taxei pentru publicitatea amplasată pe vehicule, menționând că măsura va reduce veniturile municipiului cu aproximativ șase milioane de lei anual. El a solicitat, în acest context, reexaminarea proiectului.

În același timp, deputata fracțiunii parlamentare „Alternativa”, Olga Ursu, a declarat că eventualele modificări fiscale ar putea diminua capacitatea administrațiilor publice locale de a răspunde situațiilor de criză și a cerut o consultare mai amplă a autorităților locale înainte de adoptarea reformelor.