Controverse la ASEM: Presupuse abuzuri privind alegerea decanului

Un grup de studenți ai Facultății Relații Economice Internaționale (REI) din cadrul Academiei de Studii Economice a Moldovei (ASEM) acuză existența unor nereguli în organizarea concursului pentru funcția de decan al facultății. Aceștia au sesizat Ziarul de Gardă, susținând că drepturile studenților ar fi fost limitate în cadrul Adunării generale desfășurate la 10 iunie, iar procedura de concurs ar fi favorizat unul dintre candidați.

Potrivit studenților, în timpul adunării au existat restricții privind exprimarea susținerii pentru un anumit candidat, iar unor participanți li s-ar fi limitat accesul la eveniment, deși acesta a fost anunțat drept o „Adunare generală”, ceea ce, în opinia lor, presupunea acces liber pentru studenți și cadre didactice.

De asemenea, aceștia susțin că procesul de concurs nu a beneficiat de suficientă transparență. Potrivit sesizării, anunțul privind vacantarea funcției de decan ar fi fost afișat doar la avizierul facultății, fără a fi publicat pe platformele oficiale ale instituției, fapt care ar fi redus șansele de atragere a unui număr mai mare de candidați.

Studenții ridică și semne de întrebare privind eligibilitatea unuia dintre candidați. Aceștia invocă prevederile regulamentului intern al ASEM, potrivit cărora persoana care candidează la funcția de decan trebuie să fie titulară la facultatea respectivă. Totodată, ei afirmă că una dintre candidate a continuat să exercite atribuțiile de decan și după depunerea dosarului pentru un nou mandat.

În sesizare sunt menționate și presupuse presiuni asupra unor studenți privind opțiunea de vot. Potrivit acestora, unii studenți ar fi fost contactați de coordonatori ai tezelor de licență și îndrumați să susțină un anumit candidat. De asemenea, petiționarii susțin că procesul de vot nu ar fi respectat pe deplin principiul secretului votului, afirmând că alegătorii ar fi fost chemați să voteze individual, în prezența membrilor comisiei.

Contactată de ZdG, Silvia Iordache, membră a Comisiei ad-hoc pentru organizarea concursului, a respins acuzațiile privind eventuale încălcări. Ea a declarat că procedura de concurs a fost cunoscută și că ambii candidați au prezentat documentele necesare pentru participare.

„S-a știut despre organizarea acestui concurs. Ambele candidate, în dosare, au prezentat toate informațiile necesare pentru participare la concurs”, a declarat Silvia Iordache, precizând că va verifica suplimentar informațiile privind eligibilitatea unuia dintre candidați.

La rândul său, președinta Comisiei de concurs, Angela Casian, prim-prorector și prorector pentru activitate didactică al ASEM, a declarat că dosarele candidaților sunt verificate de Direcția resurse umane și că procedurile sunt respectate.

„Eu nu mă abat de la Regulament cu niciun pas, deoarece aș putea fi penalizată. Nu este primul concurs pe care îl organizez”, a afirmat Angela Casian.

Potrivit informațiilor publicate de ASEM, pe 23 iunie urma să aibă loc ședința Comisiei de concurs, în cadrul căreia să fie selectate candidaturile propuse pentru votul Senatului instituției. Decizia finală privind alegerea decanului este programată să fie luată în cadrul ședinței Senatului din 24 iunie.