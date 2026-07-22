Radu Marian explică de ce a comandat stridii în timpul ședinței Parlamentului: „Nici măcar nu era pentru mine”

O fotografie în care Radu Marian comandă stridii de la un restaurant din Capitală, în timp ce se desfășura ședința Parlamentului, la care era dezbătut programul Guvernului Tofan, a devenit virală pe rețelele de socializare. Valoarea produselor incluse în coș, conform imaginilor apărute pe canale de Telegram era de peste 1600 de lei.

Contactat de Realitatea, deputatul a spus că produsele sunt de fapt două vouchere, care urmau să fie oferite cadou unor prieteni.

Oficialul a spus că împreună cu mai mulți amici a adunat bani, deoarece doi prieteni au avut ziua de naștere pe 21 iulie. Din spusele lui Radu Marian, deputatului i-a fost încredințat rolul de a comanda online voucherele.

„Mai mulți prieteni am strâns fiecare câteva sute de lei să luăm cadou pentru alți doi prieteni care au avut ambii zi de naștere și eu am avut sarcina să comand online câte un voucher pentru fiecare aprx 800 lei per voucher. Nici măcar nu era pentru mine”, a explicat deputatul.

Parlamentarul consideră, în context, că „Telegramurile fac din țânțar armăsar” și precizează că imaginea a fost surprinsă nu în timpul dezbaterilor propriu-zise a programului guvernamental, ci în timpul ultimelor discursuri.