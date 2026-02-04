Calea Ferată, reorganizată: Guvernul a decis divizarea acesteia și crearea unei societăți pe acțiuni. Ce se va întâmpla cu angajații

Guvernul a aprobat, în ședința de astăzi, proiectul cu privire la înființarea Societății pe Acțiuni „Calea Ferată din Moldova «Pasageri și Marfă»” prin reorganizarea Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova”.

Astfel, potrivit proiectului, Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” se reorganizează prin dezmembrare (separare) și înființarea Societății pe Acțiuni „Calea Ferată din Moldova «Pasageri și Marfă»” (S.A. „CFM «Pasageri și Marfă»”) cu capital integral de stat.

Agenția Proprietății Publice va exercita, în numele statului, funcția deacționar unic al S.A. „CFM «Pasageri și Marfă»”

S.A. „CFM «Pasageri și Marfă»” este succesorul de drepturi şi obligații al Î.S. „Calea Ferată din Moldova”, în limita valorii stabilite în bilanțul derepartiție, repartizată conform sursei de formare a acestora.

Disponibilizarea personalului în urma reorganizării Î.S. „Calea Ferată din Moldova”, în cazul imposibilității transferului acestuia, se va efectua în conformitate cu legislația muncii.

Cheltuielile aferente procesului de reorganizare vor fi suportate de către Î.S. „Calea Ferată din Moldova”, în proces de reorganizare.

„De facto separăm gestionarea infrastructurii de activitatea comercială. Statul rămâne proprietarul infrastructurii. Șinele, gările și terenurile, instalațiile principale vor fi gestionate de Întreprinderea de Stat Calea Ferată din Moldova ca bunuri de interes public. În același timp, noua societate pe acțiuni va gestiona trenurile, vagoanele și activitatea de transport de pasageri și marfă. E aceeași logică pe care o vedem în administrarea drumurilor: statul administrează drumul, iar companiile comerciale operează transportul de pasageri și marfă pe acel drum. Transferul activelor și obligațiilor se face controlat. APP aprobă bilanțul de repartiție și actele de transmitere. Este stabilit exact ce bunuri și ce datorii merg la noua societate și ce bunuri și datorii rămân la întreprinderea de stat Calea Ferată din Moldova.

Beneficiile sunt măsurabile. Pentru stat înseamnă ordine și control, cheltuieli separate, transparență și posibilitatea de a direcționa alocațiile de stat strict fie către infrastructură, fie către transportarea de pasageri. Pentru cetățeni înseamnă pe termen mediu, inseamna trenuri mai bine administrate, investiții în infrastructură, în vagoane și siguranță și mai puțină presiune pe drumurile naționale. Pentru angajați, raporturile de muncă continuă, cu respectarea legislației și a contractelor colective”, a precizat directorul Agenției Proprietății Publice, Roman Cojuhari.