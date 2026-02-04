Nu i-a oprit nimic: Guvernul a votat fuzionarea Universității din Cahul cu UTM, după scandalul care a divizat societatea

Guvernul a aprobat, în ședința de astăzi, proiectul cu privire la reorganizarea Universității Tehnică a Moldovei prin fuziunea (absorbția) Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul și instituirea Centrului Universitar „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul. Asta deși subiectul a provocat scandal în societate și acuzații în adresa rectorului UTM, Viorel Bostan, precum că reorganizarea instituției și eventuala sa numire într-un al treilea mandat ar fi o „răsplată politică” pentru candidatura sa pe lista PAS la alegerile parlamentare din 2025.

Astfel, potrivit deciziei aprobate, „salariații Instituției Publice Universitatea de Stat „Bogdan PetriceicuHașdeu” din Cahul vor fi transferați, până la data de 1 septembrie 2026, la Universitatea Tehnică a Moldovei, cu respectarea prevederilor legislației muncii. În cazul imposibilității transferului unor salariați, disponibilizarea se va efectua în deplină conformitate cu prevederile legale, cuachitarea integrală a tuturor sumelor cuvenite din contul Instituției PubliceUniversitatea Tehnică a Moldovei”.

Totodată, „în sistemul organelor de conducere ale UTM se instituie funcția de prorector responsabil de Centrul Universitar, numit de către Rectorul UTM din rândul comunității academice a Centrului Universitar. Personalul Centrului Universitar beneficiază de acces egal la concursuri, promovare academică, granturi, funcții de conducere și mobilitate academică, în aceleași condiții ca și cadrele didactice ale UTM.

„Astăzi Universtatea din Cahul are doar 385 de studenți la licență cu frecvență. În total în universotate își fac studiile ușor peste 1000 de studenți. E o comunitate academică destul de mică, sunt doar 48 de cadre didcatice de bază, care activează acolo. Ne așteptăm la o reducere a numărului de elevi până în 2035. Sediul universității rămâne la Cahul, va avea o autonomie largă în cadrul UTM, un buget propriu. Nu e o decizie susținută unanim”, a menționat ministrul Educație, Dan Perciun.

Scandalul pe fuziunea UTM și Universitatea din Cahul s-a iscat după ce s-a aflat că rectorul Universității Tehnice a Moldovei, Viorel Bostan, ar putea obține un al treilea mandat consecutiv, după modificarea propusă la Codul Educației. Rectorul USM, Igor Șarov, a criticat această inițiativă. „Orice intenție de reorganizare care ar putea duce la menținerea aceleiași familii la conducerea unei universități pentru un total de aproximativ 44 de ani, contravine flagrant principiilor de transparență, alternanță și democrație. Nu suntem Coreea de Nord”, a scris Șarov.

La rândul său, ministul Educației, Dan Perciun, a susținut că mandatul suplimentar consecutiv, acordat rectorilor universităților care vor fuziona cu alte instituții superioare de învățământ și le vor absorbi va fi ultimul. „Decizia de a acorda acest privilegiu aparține Senatului și este crucială inclusiv pentru instituțiile care au fuzionat cu alte universități”, a menționat Perciun. Declarația vine după ce Igor Șarov a denunță „capturarea universității”.

Rectorul Universității Tehnice a Moldovei (UTM), Viorel Bostan, a respins acuzațiile potrivit cărora reorganizarea UTM și eventuala sa numire într-un al treilea mandat ar fi o „răsplată politică” pentru candidatura sa pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate la alegerile parlamentare din 2025. Acesta a subliniat că implicarea sa politică a avut un caracter strict civic și nu a fost condiționată de beneficii sau funcții”.

Anterior, Viorel Bostan, a respins acuzațiile lui Igor Șarov despre o presupusă „acaparare” a instituției și a calificat drept nejustificată presiunea care se pune pe originea sa familială, declarând că nu s-a așteptat „să fie nevoit să se justifice pentru că este fiul tatălui său”.