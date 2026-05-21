Piața agricolă construită la Cimișlia, lăsată nefuncțională din cauza birocrației

Autoritățile din Cimișlia au investit milioane de lei într-o piață agricolă modernă și într-o secție de procesare a fructelor și legumelor, însă ambele proiecte au rămas nefuncționale la aproape doi ani de la finalizare. În timp ce spațiile construite din bani publici stau goale, localnicii continuă să vândă animale și produse agricole în aer liber, în lipsa unor condiții adecvate de comerț.

Proiectul pieței agricole moderne a fost lansat în 2019, iar în 2024 au fost amenajate, cu peste două milioane de lei donate de Polonia, spații destinate legumicultorilor și pomicultorilor. Cu toate acestea, infrastructura nu este utilizată, iar autoritățile locale invocă lipsa cererii și probleme birocratice.

Administratorul ÎM „Servicii Publice Cimișlia”, Veaceslav Molișteanu, susține că până acum nu au existat solicitări din partea comercianților și nici nu au fost stabilite costurile pentru procesarea produselor agricole.

„La moment costurile nu sunt stabilite, deoarece nu s-a calculat pentru fiecare produs care sunt termenii și costurile de a tăia, usca, ambala. În domeniul acesta mai avem de lucrat, ca să le stabilim. Noi până acum nu am avut solicitări nici de la persoane fizice, nici de la agenți economici ca să încercăm să facem niște norme”, a declarat Veaceslav Molișteanu, administratorul ÎM „Servicii Publice Cimișlia”.

La rândul său, primarul orașului Cimișlia, Sergiu Andronachi, afirmă că piața pentru animale și păsări nu poate fi dată în exploatare din cauza unor probleme legate de cadastrarea terenului.

„Noi, ca să putem da totuși loc pentru vânzare la piața de animale și păsări, nu o putem transmite la întreprinderea municipală tot terenul care este construit, pentru că nu are număr cadastral, iar ca să ia o autorizație de piață funcțională de păsări și animale trebuie să aibă și un număr cadastral”, a explicat Sergiu Andronachi, primarul orașului Cimișlia.

Întrebat când ar putea deveni funcțională piața construită din bani publici, edilul nu a oferit un termen concret.

„Imediat ce va fi posibil. Pentru că este și în interesul nostru de a funcționa, pentru că s-au investit bani de la administrația publică locală și pentru acel drum, trotuar și pentru construcția întregului complex. Numai că, vă dați seama, una pe alta se leagă”, a mai spus Sergiu Andronachi.

Între timp, spațiile amenajate și infrastructura construită din fonduri publice continuă să se degradeze, iar comercianții își vând animalele și produsele agricole în condiții improvizate.