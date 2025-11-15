O familie din Germania s-a otrăvit cu mâncare stradală la Istanbul: Doi copii au murit

Călătoria unei familii din Germania la Istanbul s-a transformat într-o tragedie. Tatăl, mama și cei doi copii s-au otrăvit cu mâncare stradală, iar copiii nu au putut fi salvați, în ciuda eforturilor depuse.

O familie de patru persoane, venită din Germania la Istanbul pentru vacanță, a fost spitalizată suspectă de intoxicație după ce a consumat midii și kum­pir în cartierul Ortakoy. Doi copii, de trei și șase ani, au murit.

Servet Bocek, Cigdem Bocek și copiii lor – Kadir Muhammet (șase ani) și Masal (trei ani) – au sosit la Istanbul pe 9 noiembrie și s-au cazat într-un hotel din cartierul Fatih.

Pe 11 noiembrie, familia a mâncat midii de la un vânzător stradal în Ortakoy și kum­pir la un restaurant. Potrivit ziarului Diken, pe 12 noiembrie s-au prezentat la spital cu greață și vărsături, apărute în aceeași zi.

Se spune că familia a fost externată după un tratament cu ser și s-a întors la hotel. Noaptea, mama, Cigdem Bocek, și-a găsit fiica de trei ani, Masal, fără suflare. Echipele medicale și polițiștii sosite la hotel au spitalizat întreaga familie.

Cei doi copii au decedat la spital. Tatăl, Servet Bocek, a fost intubat, iar mama, Cigdem Bocek, este în continuare în secția de terapie intensivă.

Poliția a ridicat imaginile de pe camerele de supraveghere din hotel și a intervievat patru martori.

Directorul Departamentului de Sănătate al provinciei Istanbul, Abdullah Emre Guner, a anunțat pe X că a fost demarată o anchetă „Copiii de șase și trei ani nu au putut fi salvați, în ciuda tuturor eforturilor. Tratamentul părinților continuă în terapie intensivă. Direcția provincială de sănătate a început ancheta incidentului”.