Finanțarea europeană este destinată pentru toată Republica Moldova, nu doar pentru localitățile cu primari pro-UE

Ambasadoarea Uniunii Europene la Chișinău, Iwona Piorko, a declarat că finanțarea europeană pentru Republica Moldova este destinată pentru întreg teritoriul țării, nu doar localitățile care sprijină UE.

Ambasadoarea UE a fost întrebată dacă consideră că este corect ca banii europeni să fie acordați doar localităților din Republica Moldova în care primarii susțin UE, după cum a sugerat anterior președinta Maia Sandu.

„Desigur, finanțarea din partea UE, precum și reformele legate de procesul de aderare, vizează întreg teritoriul Republicii Moldova. Abia aștept să cunosc întreaga Moldovă. Când am ajuns aici, am avut mare noroc — chiar din prima zi am mers la Ștefan Vodă împreună cu comisarul european pentru Agricultură, care se afla atunci în vizită. Am fost deja și în alte locuri, precum Anenii Noi, Gura Bâcului, Mereni — locuri foarte interesante — și am întâlnit mulți oameni. (…) Voi vizita neapărat și Găgăuzia. Vreau să spun că voi toți împreună sunteți moldoveni, iar eu sunt aici pentru a vă oferi sprijin în reformarea țării voastre în conformitate cu dorințele voastre și cu valorile noastre comune”, a declarat Iwona Piorko.

Amintim că, în decembrie 2023, președinta Maia Sandu a declarat că banii publici destinați proiectelor de infrastructură vor fi alocați tuturor localităților din Moldova, indiferent de apartenența politică a primarilor care le conduc. Totuși, ea a menționat că fondurile care vin din partea UE vor fi acordate celor care susțin Uniunea Europeană.