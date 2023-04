Comandantul Regimentului Azov sugerează capturarea unor orașe rusești în timpul ofensivei ucrainene

Bogdan Krotevici, comandantul interimar al Regimentului Azov, afirmă că forțele ucrainene ar putea încerca să captureze orașe mici rusești în timpul viitoarei sale contraofensive, relatează The Washington Post într-un amplu material despre unitatea militară ucraineană.

El a invocat în acest sens exemplul primului război din Cecenia, când tactica a fost folosită cu succes de către luptătorii ceceni. Purtat între 1994 și 1996, conflictul s-a încheiat într-un armistițiu umilitor pentru Rusia, care a beneficiat de o superioritate covârșitoare asupra forțelor cecene.

Istoricii estimează că în timpul acestui conflict Rusia a pierdut de 3 ori mai mulți militari decât adversarul său (14-15.000 comparativ cu 5.000), Moscova acceptând încheierea ostilităților din cauza opoziției uriașe a opiniei publice ruse față de conflict.

De asemenea, Krotevici a declarat că orașele rusești capturate ar putea fi folosite ca momeală care să permită eliberarea teritoriilor ucrainene ocupate de ruși și declarate anexate de dictatorul rus Putin în luna septembrie 2022.

Comentariile comandantului ucrainean au fost rapid preluate de presa de la Kiev.

