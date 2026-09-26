Comerțul din România pierde teren: Afacerile au scăzut față de 2025

Comerțul și serviciile din România au înregistrat scăderi în această vară, datele pentru luna iulie indicând un consum mai slab față de aceeași perioadă a anului trecut.

Declinul vine în contextul în care prețurile continuă să crească mai repede decât veniturile populației.

Cifra de afaceri din comerțul cu ridicata a crescut în iulie cu 8,7% față de luna precedentă, însă comparativ cu iulie 2025 a fost mai mică cu 6,9%.

Creșterea de la o lună la alta a fost susținută în special de comerțul cu produse agricole brute și animale vii, unde afacerile au avansat cu 116,9%. Majorări au fost înregistrate și la echipamentele IT și de telecomunicații, cu 7,6%, la alte produse specializate, cu 4,4%, și în comerțul nespecializat, cu 2,7%.

În același timp, vânzările de bunuri de consum nealimentare au scăzut cu 3,2%, iar activitățile de intermediere în comerț – cu 0,4%. După ajustarea în funcție de zilele lucrătoare și sezonalitate, afacerile din comerțul cu ridicata au fost cu 1,3% sub nivelul din iunie.

Față de iulie 2025, cele mai puternice scăderi au fost înregistrate în activitățile de intermediere în comerț, de 24,7%, în comerțul cu produse agricole, de 23,5%, și în comerțul nespecializat, de 23%.

Vânzările de alimente, băuturi și tutun au coborât cu 7,3%, iar cele de mașini și echipamente – cu 2,6%. În schimb, comerțul cu bunuri de consum nealimentare a crescut cu 9,4%, iar cel cu echipamente IT și de telecomunicații – cu 7,6%.

În primele șapte luni ale anului 2026, cifra de afaceri din comerțul cu ridicata a fost cu 0,4% mai mică decât în perioada similară din 2025.

Scăderi au fost înregistrate și în sectorul serviciilor pentru populație. În iulie, cifra de afaceri a fost cu peste 9% mai mică decât în aceeași lună a anului trecut, iar în primele șapte luni declinul s-a apropiat de 10%.

Cele mai mari reduceri au fost în domeniul jocurilor de noroc și al activităților recreative, dar și în serviciile de înfrumusețare. Hotelurile și restaurantele au raportat, de asemenea, o activitate mai slabă față de anul trecut.

În schimb, agențiile de turism au înregistrat afaceri mai mari, iar serviciile de spălare și curățare a hainelor au avut o ușoară creștere.

Datele apar în condițiile în care salariul mediu net din România a crescut în iulie cu 5,5% față de aceeași lună din 2025, în timp ce inflația anuală a ajuns în august la 6,2%, ceea ce continuă să pună presiune asupra puterii de cumpărare.