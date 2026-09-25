Soția unui alt ofițer din GOTR a fost întoarsă în Rusia de la Aeroportul din Chișinău

Elena Opaleva, soția adjunctului comandantului Grupului Operativ al Trupelor Ruse, Dmitri Opalev, nu ar fi fost lăsată să intre în Republica Moldova pe Aeroportul Internațional Chișinău. Informația a fost confirmată pentru Zona de Securitate de surse proprii.

Locotenent-colonelul Dmitri Opalev este considerat mâna dreaptă a comandantului GOTR, Dmitri Zelenkov, transmite Știri.md cu referire la Zona de Securitate.

Amintim că, în aprilie anul acesta, comandamentul GOTR a fost declarat persona non grata pe teritoriul Republicii Moldova. Pe listă se află Zelenkov, adjuncții săi Dmitri Opalev, Serghei Maşcenko și Serghei Șirșov, șeful de stat major Marat Iarulin, precum și Aleksei Bogomolov, care se ocupă de schemele ilegale de finanțare a GOTR.

Opalev, la fel ca ceilalți militari ai GOTR, continuă să se afle ilegal pe teritoriul Republicii Moldova.

GOTR a fost format pe baza rămășițelor fostei Armate a 14-a, care a luptat de partea separatiștilor în războiul de pe Nistru din 1992. Republica Moldova cere de mulți ani retragerea acestuia. Rusia s-a angajat să-și retragă trupele la summitul OSCE de la Istanbul din 1999, însă nu a făcut acest lucru nici până astăzi.