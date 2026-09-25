Vlad Plahotniuc: Rabdă moldovenii, rabdă… Când mă gândesc la PAS, îmi amintesc de „Cvartetul” lui Ivan Krîlov, unde era de râs, iar în RM este de plâns. Pe curând

Ex-liderul Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, a transmis un mesaj critic la adresa actualei guvernări, în contextul situației economice din țară. Ultimul susține că țara se îndreaptă spre o nouă iarnă dificilă, iar populația ar fi cea care suportă consecințele politicilor promovate de actuala putere. „Republica Moldova poate fi salvată și există oameni potriviți pentru asta. Dar mai întâi trebuie să plece „cvartetul” incompetenților care au urcat pe scena politică și au adus haos în societate și în economie”, se arată în mesajul fostului deputat.

„Ce pot avea în comun o fabulă de Krîlov și „vremurile bune” ale PAS? Mai mult decât ați crede.

Stimați prieteni, colegi, cetățeni,

Un popor întreg așteaptă din nou, îngrijorat, o iarnă grea. Încă o iarnă de „vremuri bune”, adică vremuri dezastruoase, dar cu îndemnul ipocrit de a răbda, dat de sus de cei care au sărăcit populația. Cu părere de rău, poporul e condus de o guvernare care, în atâția ani, tot n-a învățat să guverneze. E o guvernare care știe doar să sperie și să preseze lumea, să ceară subordonare și tăcere, să amenințe la dreapta și la stânga. Și să curețe buzunarele oamenilor.

Eu sunt convins că mulți dintre voi vă amintiți cu nostalgie de realitatea economică a anilor 2016–2019 (perioada Guvernării Democrate), chiar dacă nu toți veți recunoaște asta public. În 2019 guvernarea muncea cu responsabilitate, cetățeanul era avantajat, gazul costa 4,70 lei/m³, iar electricitatea 1,60 lei/kWh. Așa că întrebați-vă sincer: când se trăia mai bine și mai ușor – până în 2019 sau după?

Unii, ca să justifice eșecurile guvernării galbene, vor spune, că astăzi situația internațională e mult mai dificilă decât atunci. Dar cei care spun asta omit un lucru: în țările vecine prețurile n-au crescut atât de tare ca la noi, exodul oamenilor nu e atât de catastrofal, iar justiția și viața socială n-au degradat atât de mult. Chiar în Ucraina, unde e război, prețurile la produsele alimentare și la resursele energetice sunt mult mai mici decât la noi, și doar Republica Moldova are toate oalele sparte în cap de la tot ce se întâmplă în lume și în regiune. Fiindcă are conducere incompetentă. Iar prețul îl plătesc sute de mii de oameni, de moldoveni.

Așadar, scuza dezastrului din țară cu situația internațională nu convinge: e greu și în alte state, dar nu e un dezmăț total ca aici.

Când mă gândesc la actuala guvernare PAS, îmi amintesc de fabula „Cvartetul” a lui Ivan Krîlov. Patru personaje – o maimuță, un măgar, un țap și un urs – și-au făcut o orchestră, dar oricât s-au străduit să cânte, ei au produs doar gălăgie și haos. Niciunul nu avea talent, erau niște mediocrități. Iar când mai multe mediocrități se adună la un loc, iese doar dezastru. Cum e în fabula lui Krîlov, la fel e cu „vremurile bune” de azi. Numai că la Krîlov era de râs, iar în Republica Moldova e de plâns.

Există lumină la capătul tunelului în care au înfundat țara cei din guvernarea PAS? Eu vreau să vă spun că Republica Moldova poate fi salvată și că există oameni potriviți pentru asta. Dar mai întâi trebuie să plece „cvartetul” incompetenților care au urcat pe scena politică a țării și au adus haos în societate și în economie. Și ei vor pleca, odată și odată. Asta trebuie să o înțeleagă toți.

Încă o dată ne convingem că, în alegeri și în politică în general, trebuie să optăm pentru oameni ai faptelor concrete, oameni cu adevărat pricepuți și responsabili, și nu pentru oameni ai promisiunilor deșarte, adică ai minciunilor. Pentru că cine se lasă atras de minciuni și de incompetenți ajunge să trăiască la limita sărăciei, ținut în frică și dezamăgit de propria țară. E dureros ce se întâmplă cu această țară, care este și țara mea.

Rabdă moldovenii, rabdă, dar când va veni ziua lor, se va produce schimbarea pe care o dorește deja atâta lume.

Pe curând!”, se arată în mesajul postat pe pagina de facebook a ex-liderului PDM.