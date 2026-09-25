Fermierii din Basarabeasca au blocat cu tehnică agricolă drumul Cimișlia–Basarabeasca

Fermierii din raionul Basarabeasca au ieșit astăzi la protest cu tehnică agricolă și, potrivit martorilor, au blocat drumul Cimișlia–Basarabeasca, în apropierea satului Abaclia. Astfel, circulația pe sectorul de drum vizat este îngreunată.

Agricultorii prezenți la manifestație spun că sectorul se confruntă cu o criză și cer autorităților măsuri urgente pentru soluționarea problemelor acumulate.

Prin această acțiune, fermierii vor să atragă atenția autorităților asupra dificultăților cu care se confruntă sectorul agricol și solicită intervenții în trei direcții.

Agricultorii cer menținerea cotei TVA de 8% pentru cereale și oleaginoase, precum și prelungirea licențierii importurilor de cereale și floarea-soarelui cel puțin până la 31 decembrie 2026.

De asemenea, fermierii solicită rambursarea accizei pentru motorina procurată în perioada 1 iunie – 1 decembrie 2026.

Protestatarii susțin că problemele din agricultură s-au acumulat și cer autorităților să intervină pentru sprijinirea producătorilor.