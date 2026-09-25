Anchetă internă la UTM, după ce un student de 19 ani a fost agresat și umilit lângă un cămin din capitală: „A fost convocată de urgență Comisia de etică”

Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM) a venit cu o reacție după ce un student de 19 ani a fost agresat de un grup de adolescenți, în timp ce se plimba cu o tânără lângă un cămin. Potrivit UTM, fost emis un ordin privind desfășurarea unei anchete interne și a fost convocată Comisia de etică și deontologie profesională.

Universitatea menționează că agresiunea a avut loc după încheierea orelor de curs și în afara spațiilor colegiului și căminului. Totuși, conducerea instituției subliniază că acest fapt „nu diminuează în niciun fel gravitatea cazului”.

„Imediat după aflarea informațiilor, UTM a activat procedurile instituționale necesare, a fost emis ordinul privind ancheta internă, iar Comisia de etică și deontologie profesională a fost convocată de urgență. Conducerea colegiului desfășoară, totodată, discuții cu elevii. Universitatea își asumă toate măsurile care țin de responsabilitatea sa instituțională și va coopera deplin cu organele de anchetă.

Codul de etică al UTM califică violența fizică sau psihică, hărțuirea și orice formă de agresare fizică sau morală drept încălcări grave de la normele comunității academice. UTM aplică toleranță zero față de asemenea comportamente”, se arată în comunicatul instituției.

Un tânăr de 19 ani ar fi fost agresat și umilit de un grup de persoane în apropierea unui cămin studențesc din capitală. Poliția anunță că șase persoane, dintre care patru minori, au fost reținute în urma incidentului.